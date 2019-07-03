0553 313 94 23

Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 15.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran’da meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları 15. gününde de sürüyor.


8 kişinin ölümü, 2 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri arasında jandarmanın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) timleri de bulunuyor. 25 kişilik personeliyle 3 ayrı tim halinde çalışmalarını sürdüren JAK’lar ile olayın ilk gününden bu yana bölgede çalışmalara aralıksız devam eden AFAD, AKUT, itfaiye, UMKE, İHH ve Kızılay ekipleri sel sularına kapılan Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir’i aramaya devam ediyor. Arama çalışmaları 202 personel, 45 araç, 1 koordinasyon tırı, 1 lastikli bot, 46 iş makinesi ve bir kadavra köpeği ile yapılıyor.


Yaşanan selde Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybetmişti. Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir’i arama çalışmaları ise sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    500 milyon liralık kira sertifikası ihracı
    1. 500 milyon liralık kira sertifikası..
    2. Hubble ve Spitzer teleskopları öte..
    3. Şener Özbayraklı kimdir nereli ve kaç..
    4. Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol..
    5. “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye..
    6. Büyükçekmeceliler geri dönüşüm için..
    7. Manavgat'ta tur minibüsü ile cip..
    8. Beyşehir’in Akçabelen Çetmi Şeker..
    9. Diyadin Belediye Başkanı ve..
    10. THY, Fortune 500’de yükselişte
    11. Roma askerlerinin atlarının barındığı..
    12. Buğday unu pazarında faaliyet gösteren..
    13. Fatih Kıral Mobilya büyüme kararı aldı
    14. Yaşamaz denilen buzağı yerinde..
    15. Obradovic'in hayatı kitap oldu
    16. Vali Yazıcı, Kızılay’ı ziyaret etti
    17. Küçük İskender hayatını kaybetti
    18. Bilançolarıyla yüz güldürdüler
    19. Balıkesir’de organ bağışı için stant..
    20. Adalet Komisyonu Başkanı Aksoy’a veda..
    21. Dursunbey’de çocukların havuz keyfi
    22. Ayvalık’ta 35 kaçak göçmen yakalandı
    23. Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
    24. (Özel) İnşaat boşluğuna düşen yaşlı..
    25. İstanbul'da organ ticareti yapanlara..
    26. Caz müziğin iki ustasına "Yaşam Boyu..
    27. "Vergi indirimlerinin devamı otomotiv..
    28. 977 öğrenciyi FSM’den uğurladılar
    29. Memur ve emeklilerin zam oranları..
    30. İstanbul'da Arapça tabelalara Türkçe..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz