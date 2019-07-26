Selde karaya vuran balıkları böyle kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 41 yaşındaki Barış Ertuğrul, aşırı yağışlar nedeniyle kıyıya vuran balıkları kurtararak tekrar dereye attı.

Düzce’de 18 Temmuz günü yaşanan sel felaketinin yaraları bir yandan sarılırken bir yandan da ilginç olaylar yaşanıyor. Selin yaşandığı sabah Düzce’nin Akçakoca ilçesi Cumayanı mesire alanında bir yakınına ait tesisin sular altında kalması üzerine olay yerine geldi. Sel nedeniyle çaresiz kalan Barış Ertuğrul boş durmayarak selin kıyıya getirdiği balıkları kurtardı. Kıyada ki küçük suların içindeki 50 ye yakın balığı tek tek toplayarak suya attı.

O sabahı anlatan Barış Ertuğrul, “Derenin yükselmesiyle birlikte bu alan hep balıkla doldu. Tesisimiz gitti ama en azından balıkları kurtarayım dedim. Elimden geldiği kadar canlı balıkların hepsini kurtardım dereye koydum. İnşallah yaşıyorlardır” dedi.

Toplayıp yemek yerine tekrar suya attı

Kıyıya vuran balıkları toplayıp yemek yerine suya atan Ertuğrul ”Kıyaya gelen balıklar sazan balığıydı. Çok değerli bir balıktır aslında. Yiyebilirdim ama yaşasın hayvan hiç olmazsa doğanın dengesi. Dönem dönem yağmurlarda bu dere yükseliyordu. Ama bu boyuta geleceğini tahmin edemedik. Korktuk açıkçası zaten hepimiz suların gelmediği kısma doğru kaçtık. Derenin yükselmesi ile işletmemiz gitti. Benimle birlikte birçok tesis sahibi arkadaşımız var. Onlarda bizim gibi mağdur oldular. Cenabı Allah’ın takdiri, İnşallah sağlık olsun. Bende o arada baktım bir dünya balık var bari onları kurtarayım dedim. Bende onları dereye geri verdim. İnşallah yaşıyorlardır” diye konuştu.