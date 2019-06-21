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Selde hayatını kaybedenlerin ailelerine destek

Ağrı Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim Diyadin’de yaşanan sel felekatinde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu ile birlikte, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nurullah Yardımcı’nın ailelerini ziyaret ederek devlet tarafından gerekli destek sağlanacağını söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:11
Selde hayatını kaybedenlerin ailelerine destek

Ağrı Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim Diyadin’de yaşanan sel felekatinde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu ile birlikte, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nurullah Yardımcı’nın ailelerini ziyaret ederek devlet tarafından gerekli destek sağlanacağını söyledi.


Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, yaşanan felakette hayatını kaybeden anne Naime Polat, kızı Pınar (4), oğlu Musa Polat(11) ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nurullah Yardımcı’nın ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak, ailelerden geriye kalanlarla bir araya geldi. Maddi durumu kötü olan ve zor günler geçiren ailelere devletin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Erim:“ Her iki aileye de devlet eli ile gerekli olan psikolojik, sosyo-ekonomik her türlü destek verilecek. Bu konuda ilçemizde faaliyet yürüten Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadırlar.” dedi.


Erim, ailelerle sohbet ederek geçirdikleri bu zor günlerde dirençlerini korumalarını ve vefat edenlerin ardından geriye kalanlar için zorlu günler kalsa da hayata devam etmek için çabalamak gerektiğini vurguladı. Polat ve Yardımcı ailelerini evlerinde ziyaret eden Erim, kurum olarak ailelere ellerinden gelen desteği vermek için hazır olduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:11
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