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Selde hayatını kaybeden kadın için annesinin evi önünde helallik alındı

Düzce’de sele kapılarak hayatını kaybeden Fatma Töngel için annesinin evinin önünde helallik alındı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:09
Selde hayatını kaybeden kadın için annesinin evi önünde helallik alındı

Düzce’de sele kapılarak hayatını kaybeden Fatma Töngel için annesinin evinin önünde helallik alındı.


Düzce’nin Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan yoğun yağış sonrasında birçok köy merkezinde sel ve su baskınları yaşanmış, Esmahanım köyünde 4’ü çocuk, 2’si kadın, 1’i erkek olmak üzere 7 kişi selde kaybolmuştu. Kaybolan 7 kişi için AFAD, jandarma ve bölgeden gelen gönüllü arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ekipleri arama başlatmıştı.


Dün öğle saatlerinde 42 yaşındaki Fatma Töngel’in cansız beden dereden çıkarıldı. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Töngel için Çilimli ilçesinde bulunan annesinin evi önünde helallik alındı. Cenaze, Töngel Küpler Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.


Öte yandan 3 çocuk annesi Fatma Töngel’in eşi ve 3 yaşındaki çocuğunun da selde kaybolduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:09
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