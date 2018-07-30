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Selda Bağcan'dan anlamlı tepki: Cıbıldak geziyorlar

Selda Bağcan, Türkiye'deki beach'lerden gelen teklifleri bikiniyle, şortla çıplak gezdikleri için geri çevirdiğini açıkladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:16
Selda Bağcan'dan anlamlı tepki: Cıbıldak geziyorlar

Önceki gece Suzan Kardeş ile Cihangir'deki Cemiyet Cafe'de görüntülenen Selda Bağcan kendisine gelen teklifle ilgili teklifte bulundu.

"CIBILDAK GEZİYORLAR"

Ege ve Akdeniz'deki beach-club'ların peşinden koştuğu, astronomik teklifler yaptığı Selda Bağcan ''Florida'daki beach'lerden teklif gelsin çıkayım. Türkiye'de olmaz. Buradakiler bikiniyle, şortla çok cıbıldak geziyorlar.

Ahlakımız ve façamız bozulur. Hayatta çıkmam'' dedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:16
  1. Selda Bağcan
  2. anlamlı tepki

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