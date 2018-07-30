Selda Bağcan'dan anlamlı tepki: Cıbıldak geziyorlar

Önceki gece Suzan Kardeş ile Cihangir'deki Cemiyet Cafe'de görüntülenen Selda Bağcan kendisine gelen teklifle ilgili teklifte bulundu.

"CIBILDAK GEZİYORLAR"

Ege ve Akdeniz'deki beach-club'ların peşinden koştuğu, astronomik teklifler yaptığı Selda Bağcan ''Florida'daki beach'lerden teklif gelsin çıkayım. Türkiye'de olmaz. Buradakiler bikiniyle, şortla çok cıbıldak geziyorlar.

Ahlakımız ve façamız bozulur. Hayatta çıkmam'' dedi.