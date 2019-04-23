Selçuk'tan BM Genel Sekreteri'ne "Dünya Kitap Günü" çağrısı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kitap Günü dolayısıyla sosyal medyada "#1Koltuk1Kitap" etiketiyle yürütülen "challenge" (meydan okuma) etkinliğine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres'e yaptığı çağrıyla destek verdi.

Bakan Selçuk, Dünya Kitap Günü dolayısıyla Twitter hesabından, makamını temsili olarak devrettiği MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban'a kitap hediye ettiği fotoğrafını paylaşarak, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'e "#1Koltuk1Kitap" etiketiyle çağrıda bulundu.

Selçuk, Guterres'e yaptığı çağrıda, "Milli günümüz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Kitap Günü kutlamaları kapsamında 5. sınıf öğrencisi Belinay Ceren'le, '#1Koltuk1Kitap' meydan okumasını gerçekleştiriyorum. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, şimdi sıra sizde. Siz de bir kitabın sayfalarını, bir çocukla beraber açın." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un bu çağrısına uyan BM Genel Sekreteri Guterres de Twitter hesabı üzerinden Dünya Kitap Günü'nde UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ile UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ı "#1Koltuk1Kitap" meydan okumasına davet etti.

Guterres, bu kapsamda, "Dünya Kitap Günü'nde UNICEF Şefi Henrietta Fore ve Audrey Azoulay'a bana katılmaları için meydan okuyorum ve diğerlerini çocuklarla birlikte kitap okumaya davet ediyorum. Okur yazarlık herkese fırsat dünyalarının kapılarını aralar. Aynı zamanda okumak eğlencelidir." paylaşımını yaptı.