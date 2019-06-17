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Selçuk’ta “Yaya Öncelikli Kampüs” uygulaması başladı

Selçuk Üniversitesinde “Sosyal Farkındalık ve Toplumsal Proje Çalışması” kapsamında “Sende yaya olabilirsin”, “Lütfen yayalara yol verin” sloganlarıyla sürücülere su ve broşür dağıtılarak gerçekleşti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
Selçuk’ta “Yaya Öncelikli Kampüs” uygulaması başladı

Selçuk Üniversitesinde “Sosyal Farkındalık ve Toplumsal Proje Çalışması” kapsamında “Sende yaya olabilirsin”, “Lütfen yayalara yol verin” sloganlarıyla sürücülere su ve broşür dağıtılarak gerçekleşti.


Gerçekleşen uygulamada Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, proje koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Orhan Ahmet Şener, koordinatör Yard. Araş. Gör. Mehmet Durmaz ve öğrencilerle birlikte sürücülere su dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.


Proje koordinatörü Öğr. Gör. Orhan Ahmet Şener yaptığı konuşmasında, “Konya Selçuk Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki, ‘Yaya Öncelikli Kampüs’ uygulaması Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında yapılan ilk uygulamadır. Bu pilot uygulama eminim ki diğer üniversitelere de örnek olacaktır ve çalışmalar devam edecektir. Rektörümüzün bu konudaki desteği bizlere önder olmuştur. Geçmiş yıllarda kampüslerde ağır yaralanmalı kazalar oldu bu sebeple de bu uygulama kampüs alanları içerisindeki önemli uygulamadır” dedi.


Uygulamada konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Trafik kazalarının yüzde 70’i önlenebilir kazalar, hem yolların yapımındaki fiziki tedbirler hem sürücülerin bilinçlendirilmesi, kazaların önlenmesinde çok faydalıdır. Kazalar olduktan sonrada zamanında müdahaleyle de oluşan ölümlerin en az yarısı önlenebilir, bu açıdan farkındalık ve bilinçlendirilme çalışmaları önemlidir. Bu bilinçle Selçuk üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü başta olmak üzere üniversitemizin tüm ilçelerimizdeki kampüslerinde ‘Yaya Öncelikli Kampüs’ uygulamasını başlatmış bulunmaktayız. Burada hem sürücülerin bilinçlendirilmesi hem yayaların öncelik haklarını kullanabilmeleri noktasında bilgilendirilmelerini sağlayan çalışmalar yürütmekteyiz. Üniversiteler hem ülkenin ihtiyacı olan eğitimli insanları yetiştirmekte hem de bilimsel faaliyetlere katkı sağlamaktadır. Üniversitelerin bir diğer görevi de toplumun her alanında ki gelişmeleri sağlamak olmalıdır. Biz bu çerçevede bu faaliyetleri sürdürüyoruz, çokta iyi geri dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu.


Uygulama toplu fotoğraf çekiminin ardından sürücülere su ve broşürler dağıtılarak devam etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
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