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Selçuk’ta “Sosyal Çalışma Programı” düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilen üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu sene ilk defa kamu kurumları bünyesinde uygulanan “Sosyal Çalışma Programı” düzenlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:30
Selçuk’ta “Sosyal Çalışma Programı” düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilen üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu sene ilk defa kamu kurumları bünyesinde uygulanan “Sosyal Çalışma Programı” düzenlendi.


Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin yaptığı konuşmasında, “Geleceğimiz ve istikbalimiz olan gençlerimiz ile bu programda buluşmak, onlarla birlikte olmak bize çalışma azmi ve gayreti veriyor. Topluma karşı hassas ve duyarlı olan Cumhurbaşkanımıza sizin adınıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim adımıza da gerçekten önemli bir kazanım çünkü üniversitemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda iş gücü imkânına sahip olduk. Bakanımız ve özellikle de Selçuk Üniversitemize karşı her zaman pozitif ayrımcılık yapan İl Müdürümüze de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Günümüz dünyasında hayat şartları giderek zorlaşmakta çünkü dünyaya kapitalizm egemen, kapitalizmin temel mantığı da hep kazanmak sürekli kazanmak, daime kazanmak üzerine kuruludur, karşı tarafa bir şey kazandırma gibi bir derdi, bir algısı yoktur. Yeryüzünde gücü ya da ekonomiyi insanlara yaymayı sağlayabilecek tek sistem İslam’dır. İslam ekonomisi bunu vurgular. İslam felsefesi, çalışanın alın teri kurumadan verin der, yetmedi zekât verin der, yetmedi sadaka verin der, yani amaç toplumsal refahı yaygınlaştırmak, huzurunu arttırmaktır. Bu programda bu vesileyle önemli bir programdır” dedi.



“Deneyim ve tecrübe en önemli kazanım”


Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin konuşmasının devamında, “En önemli kazanım şu ki o da tecrübe edinmenizdir. İkinci, üçüncü şahıslarla nasıl iletişim kurulur, bir işi icra ederken insan ilişkileri nasıl yürür, bunun tecrübesini yaşıyorsunuz. Mezun olduğunuzdan sonra bir işe başlayacağınızda yaşayabileceğiniz birçok sorununuzu bu aşamalarda tecrübe ederek orada daha tecrübeli işe başlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.


Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş gerçekleştirdiği konuşmasında, “Cumhurbaşkanımızın icraat programları içinde yer alan bu programda; doğanın ve kültürün korunması, restorasyon çalışmaları, kütüphanelerin bakımı ve buna benzer iş ve işleyişlerle birlikte kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, tarım spor ve gençlik faaliyetleri alanlarındaki siz gençlerin kamuda değerlendirilmesi ve kamuyu tanımı anlamındaki bir çalışmalarımızdır. Böylelikle gençlerimiz, iş hayatına başlamadan önceki iş ve işleyişi öğrenmek ve kamunun işleyişini birlikte yürütebilmek adına yapılmış olan programlarımızdır. En güzel tarafı program sürecinde burs ve kredilerinizin kesilmemesidir” diye konuştu.


Programın devamında öğrencilerden gelen sorulara yanıtlar verildi. Program toplu fotoğrafın ardından sona erdi. Programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tevfik Sayın, Selçuk Üniversitesi Daire Başkanlıklarından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer, Öğrenci İşleri Daire BaşkanıAbdullah Yorulmaz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Fahrettin Demirci ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:30
  1. kültür
  2. fotoğraf
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