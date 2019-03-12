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Selçuk’ta “Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konferansı düzenledi

Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği “Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu konferans gerçekleştirildi.

12 Mart 2019 Salı 15:35
Selçuk’ta “Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konferansı düzenledi

Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği “Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu konferans gerçekleştirildi.


Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki konferansta konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, zamanın hızlı geçtiğini vurguladı. İnsan nüfusunun dünya ve Türkiye’de arttığını söyleyen Vali Toprak, “ Doğum oranları azalıyor. Yaşlanma artıyor. Bu da beraberinde birçok sorunu getiriyor” dedi.


Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “KATUM gerçekten topluma hizmet etmek amacıyla kurmuş olduğumuz araştırma uygulama merkezlerimizden birisidir. Ülkemizin en kalabalık 2. üniversitesi olarak 206 üniversite içerisinde ilk 15 içerisinde yer alan Selçuk Üniversitesi 100 bine yakın öğrenci kitlesiyle bugüne kadar kurmuş olduğu 8 tane üniversiteyle önemli bir görev icra etmektedir. Kadın öğrenci oranımız yüzde 50 buçuk, erkek öğrenci oranımız yüzde 49 buçuk. Bununla gurur duyuyoruz. Kadın akademisyen oranımız yüzde 35’lerde. Bu ülkede eşine rastlanmayacak şekilde yükseklikte. Kadın yönetici oranımızı da hep yüksek tutmaya özen gösteriyoruz. Ağırlığı olan birçok fakültemizin yönetici olarak kadın hocalarımızdan atadık. Biz kendilerine güveniyoruz. Onlara bir iş emanet ettiğimiz zaman dönüp arkamızı bakmıyoruz ” dedi.


Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, “Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta olup ülkemizde yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkânlarına ve aile hayatına kadar toplumun her yönünü etkilemektedir.Ülkemizdeki 65 yaş üzeri nüfus 2015 yılında yüzde 8,2 iken, 2023 yılında yüzde 10.2, 2050 yılında ise yüzde 20,8’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun projeksiyonlarına göre, 2012 yılında 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon iken, 2023 yılında 8,6 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye nüfusunun yüzde 49.8’ini kadın nüfus oluşturmaktadır” diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sunumlarını davetlilerle buluştururken, program sonrasında teşekkür belgesi verilerek toplu fotoğraf çektirildi. Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, dernek başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:35
  1. fotoğraf
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