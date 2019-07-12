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Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’ konferansı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından ‘İran Basınında 15 Temmuz’ konferansı düzenlendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:17
Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’ konferansı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından ‘İran Basınında 15 Temmuz’ konferansı düzenlendi.


Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından bir konferans gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi müze binasında gerçekleşen konferansta sunum gerçekleştiren Mevlana Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, 3 yıl önce ki karanlık gecenin İran ve yurt dışı basınındaki yansımalarını haber başlıklarıyla anlattı.


Prof. Dr. Ali Temizel 20. yüzyılın darbeler ve gizli operasyonlar dönemi olduğunu belirterek, “20. yüzyılda dünyanın büyük istihbarat örgütleri tarafından çeşitli ülkeleri itibarsızlaştırmak, yönetim şekillerini bozmak için irili ufaklı yaklaşık 15 bin gizli ve açık darbe ve operasyon yapıldığı ve bunun sonucunda 10 milyona yakın insanın öldüğü sanılmaktadır. Ayrıca bu istihbarat örgütleri büyük şirketlerle, bilhassa yaptıkları darbelerin ve operasyonların haklı olduğunu göstermek ve başarıya ulaşmasını sağlamak için 1949’da Berlin’de Hür Avrupa radyosunu kurdukları gibi, günümüzde de dünyanın her yerine ulaşan televizyon ve medya kuruluşlarından yararlanmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Bu zaman zarfında hain darbe girişimini inceleyen pek çok çalışma yapıldı. Çok sayıda dergi, kitap, belgesel hazırlandı. Darbe yapmaya çalışan FETÖ’cü hainler hakkında birçok iddianame hazırlandı. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde 15 Temmuz 2016’da ne olduğunu anlatan çalışmalardan darbe girişiminin farklı boyutlarını değerlendiren çalışmalar da ortaya konuldu. Biz de bu konferansımızda Türkiye’nin dışındaki medya kuruluşlarının da Türkiye’de yapılmaya çalışan 15 Temmuz darbesine kayıtsız kalmadıklarını hatırlatmak istedik” ifadelerini kullandı.


Mevlana Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, Türkiye’nin kültür, edebiyat, tarih, ortaklığı olan İran’da yayınlanan bazı medya kuruluşlarının 15 Temmuz darbesi ve sonrası ile ilgili haberleri nasıl yansıttıklarını, yine İran basınında yer alan haberlerden imkan ölçüsünde yararlanarak anlattı.



“İran, 20. yüzyılda darbe girişimlerini tecrübe etti”


Batının kendi kontrolü dışına çıkan halkı Müslüman olan ülkelerin liderlere karşı giriştiği darbelerin en önemlilerinden birisinin de 19 Ağustos 1953’deki İran darbesi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Temizel, İran basınındaki 15 Temmuz darbesinin yansımalarında darbe karşısında yer alarak halkı destekler nitelikte olduğunu kaydetti.


Konferans, katılım belgesi takdimi ile sona erdi.


Selçuk Üniversitesi Müze binasında gerçekleşen konferansa, Mevlana Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, dekanlar, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:17
  1. kitap
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