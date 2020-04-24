Selçuklu’dan Osmanlı’ya medreseler

Resûl-i Ekrem döneminde Medine’de Mescid-i Nebevî ve orada bulunan Suffe, medresenin ilk modeli kabul edilmektedir.

Medrese denilince daha çok, Alparslan’ın ve ardından oğlu Melikşah’ın veziri olan Nizâm-ül Mülk tarafından (1066-1067) Nîşâbur ve bilhassa Bağdat’ta açılan Nizâmiye medreseleri akla gelmektedir. Nizâmiyelerin ders programında İslâmî ilimlerin yanısıra diğer ilimlere de yer veriliyordu. Tıp, astronomi, matematik, felsefe ve tarih gibi ilimler de burada tahsil ediliyordu.

Osmanlı Dönemi Medreseleri:

İslâm eğitim tarihi içinde müstesna bir yeri bulunan Osmanlı medreseleri, yüksek öğretimi gerçekleştiren müesseselerdi. Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Orhan Gazi tarafından İznik’te Orhaniye Medresesi diğer adıyla İznik Medresesi kurulmuştur.

Osmanlı medreseleri, asırlarca memur, din adamı ve hukukçu yetiştirdi. İstanbul’un fethinden sonra Sultan Fâtih burada kendi adını taşıyan medresesini yaptırdı. Osmanlı medreseleri böylece kemâlini buldu.

Osmanlı medreselerinde; kelâm, belagat, mantık, lügat, nahiv, matematik, astronomi, felsefe, tarih, tıb ve coğrafya gibi ilimlerin yanında bir de tefsir, hadis ve fıkıh ilimleri ders olarak okutulurdu.

Mimar Sinan’ın baş mimarlığı sırasında İstanbul’da yapılan medreselerin sayısı, altısı Süleymaniye Medreseleri olmak üzere 55’i bulmaktaydı. XVII. asrın son çeyreğinde İstanbul’daki medrese sayısı 126’ya ulaştı.

Medreseler, 3 Mart 1924 tarihli Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu ile Maarif Vekâleti’ne devredildi ve kanunun neşrinden on üç gün sonra bütün medreseler kapatıldı.