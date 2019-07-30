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Selçuklu’da kurban satışı başladı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyük ve küçükbaş hayvan satışları başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:55
Selçuklu’da kurban satışı başladı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyük ve küçükbaş hayvan satışları başladı. Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban kesimi yapılabilecek alanlar da belirlendi.


Selçuklu Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alıcı ve satıcıların sorunsuz bir alışveriş yapabilmeleri için tüm tedbirleri aldı. Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Büyükkayacık Mahallesindeki kurban satış yerinde hazırlıklar tamamlanırken satıcılar kurbanlıklarını alana getirmeye başladı.


Bosna Hersek Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi üzerinde kurulan kurban satış yeri Büyükkayacık Mahallesinde bulunuyor. Hem Ankara yolu üzerinden hem de İstanbul Yolu üzerinden Aliya İzzetbegoviç Caddesinde bulunan satış alanına ulaşım sağlanabiliyor. 400 satış noktasının bulunduğu kurban satış alanında bin 500 araçlık da otopark yer alıyor.Selçuklu Belediyesi, kurban satış alanında tuvaletler, mescit alanları, kurban satıcıları için sıcak sulu duş alanlarının yanı sıra bayram namazının da kılınabileceği büyük bir mescit de yer alıyor.



Gerekli önlemleri alındı


Kurban satış yerlerinde gerekli önlemleri alan Selçuklu Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların sorunsuz alışveriş yapabilmeleri için hizmet verecek. Satış bölgesinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların kontrolü veterinerler tarafından yapılıyor. Bu kapsamda 6 veteriner hekim 3 vardiya halinde 24 saat boyunca kurban satış yerlerinde kurbanlık alacak vatandaşlara hizmet verecek. Zabıta ekipleri de pazardaki düzenin korunması için çalışıyor. Pazar alanı da ekipler tarafından 24 saat boyunca güvenlik kamera sistemi ile izleniyor.



Kurban kesim yerleri belli oldu


Selçuklu’da kurban kesimi yapılabilecek yerler de Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından şu şekilde belirlendi: Akşemsettin Semt Pazarı, Aydınlıkevler Semt Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı, Aliye İzzet Begoviç Caddesi Kurban Alanı, Dumlupınar Semt Pazarı, Hocacihan Semt Pazarı, Fatih Sultan Mehmet Pazar Yeri, Seyit Çavuş Pazar Yeri, Sakarya Semt Pazarı, Sancak Semt Pazarı, Binkonut Kapalı Pazar Yeri, Yazır Semt Pazarı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:55
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