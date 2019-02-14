0553 313 94 23

Selçuklu’da hizmetler istişare ediliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:04
Selçuklu’da hizmetler istişare ediliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.


İlçeye yapılan hizmetleri mahalle muhtarlarıyla ve mahalle sakinleriyle istişare eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu. Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, mahalle sakinlerinin önerilerini ve taleplerini ayrı ayrı dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver, Belediye Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri eşlik etti.


Yapılan hizmetlerin tümünde planlı gelişmeye ve bölgenin ihtiyaçlarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesinin planlı yapılaşmasıyla örnek bir mahalle statüsünde olduğunu, mahalle sakinleriyle ortak hareket ederek devam eden çalışmalarının sona ereceğini kaydetti. Tüm hizmet planlarını verimlilik, tasarruf, yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’nun her bölgesinde devam eden altyapıdan sosyal, kültürel, spor ve eğitim projelerine kadar önemli yatırımların mahalle sakinleriyle ve mahalle muhtarlarıyla yapılan istişareler neticesinde kazandırıldığını söyledi.


İlçede hemşehrilerinin fikirlerinin yapılan çalışmalara yön verme açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan Pekyatırmacı, yatırımlara başlamak kadar zamanında tamamlanması için de tüm ekiplerin koordineli olarak çalıştığını, diğer mahallelerde de istişare toplantılarının geniş katılımla devam edeceğini dile getirdi. Selçuklu nüfusunun en son verilere göre 648 bin 850’ye ulaştığını ve 57 ilden daha büyük bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, ilçenin hem şehircilik açısından hem de tarihi-kültürel yönüyle Türkiye’nin en gözde merkez ilçelerden birisi olduğuna dikkat çekti.İlçenin tüm yönüyle hızla gelişmekte olduğunu söyleyen Özer, “Bu doğrultuda elbette yeni ihtiyaçlar olmaya devam edecektir. Bu çalışmaları elbirliği ile hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm üreterek, birlik ve beraberlik içinde hayata geçireceğiz. Belediye Başkanımız bu amaçla sahada çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Yine başkanımızla birlikte Cuma buluşmaları ile esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile hemşehrilerimizle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle sanayi esnafımızla, dernekler, odalar, vakıflar ve resmi kuruluşlarımızın yöneticileri ile sık sık bir araya geliyor, Selçuklu için daha güzel daha verimli neler yapılabileceğini istişare ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver de, yapılan hizmetlerin Kılınçarslan Mahallesi açısından değerli olduğunu, talep edilen hizmetlerin kısa sürede yerine getirildiğini dile getirerek tüm mahalle sakinleri adına Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile yüzleşmeden Ortadoğu'da barış mümkün değil"
    1. Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile..
    2. Libya'nın güneyindeki petrol sahasında..
    3. Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil..
    4. Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde..
    5. Yer altı çöp konteynerine atılan..
    6. İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi
    7. Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı
    8. Talasgücü Belediyespor 1 haftalık..
    9. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay..
    10. Külliye’de Eskişehir’den özel misafir
    11. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası..
    12. İşadamı kardeşlere FETÖ’den 7’şer..
    13. Elazığ’da baba-oğlun araçları..
    14. Deliklitaş Gel-Der’den Ataç’a onursal..
    15. Siirt’te HDP’lilerin yürüyüşüne izin..
    16. Camiye giden çocuklara ödül
    17. Adana’da 31 bin öğrenci sportif..
    18. Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanı..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    20. Orta Doğu Zirvesi 2. gününde
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor