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Selçuklu’da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçe genelinde haşerelere karşı 7 ekiple ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:01
Selçuklu’da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçe genelinde haşerelere karşı 7 ekiple ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Selçuklu Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7 ilaçlama ekibi ilçede bulunan tüm mahallelerde haşereye karşı çöp konteynerleri, yeşil alanları ve sokakları ilaçlıyor.


Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan sokak ilaçlama ekibi, belirlenen program ile tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapıyor. Sağlık Bakanlığınca onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ürünler tercih ediliyor. 7 ilaçlama ekibi sabah 06.00-10.00, akşam 18.00-23.00 saatleri arasında ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde de ilaçlama çalışmaları devam ediyor.



“Daha rahat bir yaz mevsimi amaçlıyoruz”


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Belediye olarak hemşehrilerimizin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama ekiplerimizle ilçe genelinde haşere ile mücadele çalışmalarımıza devam ediyor. Sorunsuz bir yaz mevsimi için her mahallemizi haftada en az bir kere ilaçlıyoruz. Sıcak ortamlarda ilacın etkisinin olmaması ve hemşehrilerimizin ilaçlama çalışmalarından olumsuz yönde etkilenmemeleri için ilaçlama saatlerini sabah erken ve akşam geç saatlerde yapıyoruz. Bu yıl ilaçlama için 1 ton civarında ilaç kullanılması planlanıyor. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız kimyasal maddelerin doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermemesi için hassasiyet gösteriyoruz” dedi.


Açıklamada, ilaçlama çalışmalarının eylül ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:01
  1. doğa

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