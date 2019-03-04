0553 313 94 23

Selçuklu’da ezgi şöleni

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Şöleni’nde Sanatçı Mustafa Cihat ve Şair Nurullah Genç Konyalı sanatseverlerle bir araya geldi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Selçuklu’da ezgi şöleni

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Şöleni’nde Sanatçı Mustafa Cihat ve Şair Nurullah Genç Konyalı sanatseverlerle bir araya geldi.


Selçuklu Belediyesi "Ezgilerimiz Bizim" isimli kültürel etkinlik çerçevesinde sevilen sanatçılar Mustafa Cihat ve Nurullah Genç’i Konyalılarla buluşturdu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konser sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konseri izlemek için gelen vatandaşlar saatler öncesinden salonu doldurdu. Gecede tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden kendine özgü üslubu ve sahne performansıyla öne çıkan sanatçı Mustafa Cihat, "Onun Adı Rahmettir", "Emri Olur" ve "Can Dedim" ilahileri, Şair Nurullah Genç de "Yağmur", "Rüveyda", "Adın Senin" şiirleriyle Kongre Merkezi’ni dolduran binlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı.



“Şehrimize değer katacak eserler için gayret etmeye devam edeceğiz”


Selçuklu Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı “Ezgilerimiz Bizim” etkinliğinde davetlilerin Nurullah Genç ile şiir deryasında yolculuk yaptığını, Mustafa Cihat’ın ezgileriyle gönüllere dokunduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu salonu dolduran Konyalı hemşehrilerimizi sahneden görünce onlara teşekkür etmek istiyorum. Biz bu Kongre Merkezini inşa ederken insanlar ’burası ne amaçla kullanacak burayı kim dolduracak’ diye soruyorlardı. Ben yoğunluk sebebiyle biraz programa geç katıldım. Emin olun salonun dışında bu salonun yarısı kadar daha hemşehrimiz var ve içeriye giremedikleri için bana sitem ettiler. Ben de dua edin daha büyük salonları inşa edebilelim dedim. Artık anlaşılıyor ki Konyamızda daha büyük salonlara ihtiyaç var. Konyamızın böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi ve büyük sanatçıları ağırlayabilmesi adına bu şekilde daha büyük mekanları inşa etmek için bize daha çok iş düşüyor. Böyle güzel işler yapabilmek için sizlerden dua istiyorum. Ve bu iki değerli sanatçı dostumuzu tekrar Konya’da görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Programımıza katılan değerli Konyalı hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum ” dedi.


Programa katılan şair Nurullah Genç ve sanatçı Mustafa Cihat Selçuklu Kongre Merkezi’nin atmosferinden çok etkilendiğini ifade etti. Şair Nurullah Genç salon ve seyirci coşkusunu “Ancak büyük idealleri olanlar büyük eserlere imza atabilir” cümlesiyle ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uysal, hemşeri dernekleriyle ve pazarcı esnafıyla buluştu
    1. Uysal, hemşeri dernekleriyle ve..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza..
    3. ASMO’dan buruk kutlama
    4. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli oldu
    5. "First Robotics Completition" devam..
    6. Kayıp gencin arama çalışmaları sürüyor
    7. Çetin Emeç Kartal’da Senfoni..
    8. Mustafa Sarıgül, Şişli için..
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    10. Kulüpler Birliği, La Liga’yla..
    11. Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu
    12. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik..
    13. Mevlüt Uysal: İlçe halkının sahili..
    14. Eğitim alan ihracatçılar devlet..
    15. Dört kişilik ailenin tehlikeli..
    16. Güreşçilerden 7 madalya
    17. Mevlüt Çavuşoğlu: Biz Suriye sorununa..
    18. YSK sandık görevlisi ücretleri 2019..
    19. Bakan Pakdemirli: “Çiftçilerimizin..
    20. Laboratuvar cihazlarının kabusu..
    21. Siirt’te izne çıkan asker, trafik..
    22. Karın ağrısı şikayeti ile gittiği..
    23. Çınarcık’ta korkutan heyelan
    24. Akdeniz’den Uzaktan Eğitim Sertifikası
    25. Orhan Aydın: Enflasyonla mücadelede..
    26. Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisin..
    27. Türkiye şampiyonu liseliler coşkuyla..
    28. TÜBİTAK Bölge Sergisine Erzurum damga..
    29. Görevde 25 yılı aşan sağlık..
    30. Nazilli’de Ceyhun Yılmaz rüzgarı esti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!