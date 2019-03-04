Selçuklu’da ezgi şöleni

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Şöleni’nde Sanatçı Mustafa Cihat ve Şair Nurullah Genç Konyalı sanatseverlerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi "Ezgilerimiz Bizim" isimli kültürel etkinlik çerçevesinde sevilen sanatçılar Mustafa Cihat ve Nurullah Genç’i Konyalılarla buluşturdu. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konser sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konseri izlemek için gelen vatandaşlar saatler öncesinden salonu doldurdu. Gecede tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden kendine özgü üslubu ve sahne performansıyla öne çıkan sanatçı Mustafa Cihat, "Onun Adı Rahmettir", "Emri Olur" ve "Can Dedim" ilahileri, Şair Nurullah Genç de "Yağmur", "Rüveyda", "Adın Senin" şiirleriyle Kongre Merkezi’ni dolduran binlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı.

“Şehrimize değer katacak eserler için gayret etmeye devam edeceğiz”

Selçuklu Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı “Ezgilerimiz Bizim” etkinliğinde davetlilerin Nurullah Genç ile şiir deryasında yolculuk yaptığını, Mustafa Cihat’ın ezgileriyle gönüllere dokunduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu salonu dolduran Konyalı hemşehrilerimizi sahneden görünce onlara teşekkür etmek istiyorum. Biz bu Kongre Merkezini inşa ederken insanlar ’burası ne amaçla kullanacak burayı kim dolduracak’ diye soruyorlardı. Ben yoğunluk sebebiyle biraz programa geç katıldım. Emin olun salonun dışında bu salonun yarısı kadar daha hemşehrimiz var ve içeriye giremedikleri için bana sitem ettiler. Ben de dua edin daha büyük salonları inşa edebilelim dedim. Artık anlaşılıyor ki Konyamızda daha büyük salonlara ihtiyaç var. Konyamızın böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi ve büyük sanatçıları ağırlayabilmesi adına bu şekilde daha büyük mekanları inşa etmek için bize daha çok iş düşüyor. Böyle güzel işler yapabilmek için sizlerden dua istiyorum. Ve bu iki değerli sanatçı dostumuzu tekrar Konya’da görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Programımıza katılan değerli Konyalı hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum ” dedi.

Programa katılan şair Nurullah Genç ve sanatçı Mustafa Cihat Selçuklu Kongre Merkezi’nin atmosferinden çok etkilendiğini ifade etti. Şair Nurullah Genç salon ve seyirci coşkusunu “Ancak büyük idealleri olanlar büyük eserlere imza atabilir” cümlesiyle ifade etti.