Selçuklu’da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

KONYA (İHA) – Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, daha temiz bir Selçuklu için ilçede yer alan yeraltı ve galvanizli çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.

Yeraltı çöp konteyneri uygulamasını ilçenin tamamına yaygınlaştıran Selçuklu Belediyesi ‘Daha Temiz Bir Selçuklu’ sloganıyla sürdürdüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik hizmetlerinin zamanında ve hiç aksatılmadan yıl boyunca devam etmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 375 personel 3 vardiya halinde hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Yeraltı çöp konteyneri sayısının 4 bin 640’a ulaştığı Selçuklu’da, 7 bin 50 de galvanizli çöp konteyneri bulunuyor. Ekipler çöp toplama hizmetinin yanı sıra çöp konteynerlerinin de temizliği için büyük özen gösteriyor. Yeraltı ve galvanizli çöp konteynerlerinin temizliği ilçeye kazandırılan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile gerçekleştiriliyor. Modern donanımı ile 3 dakika içerisinde konteyneri temizleyen çevre dostu araç, pis suyu kendi içerisinde barındırarak dışarı vermiyor. Konteynerlerin temizliğinde doğaya zarar vermeyen mikrobiyal bakteri önleyici, ağır kir sökücü ve koku giderici kullanılıyor. Böylece konteynerlerin temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde sağlanırken görüntü kirliliği, koku, larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor.

Temizlik çalışmalarının Selçuklu Belediyesinin en önemli ve çok dikkatli davrandığı hizmetlerden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Temizlik çalışmaları Selçuklu’da memnuniyetin en yüksek olduğu alanlardan biri. Temizlikle ilgili her konuyu titizlikle inceleyip, en kısa sürede ve en hızlı şekilde hizmete sunmaya çalışıyoruz. Güçlendirdiğimiz araç filomuzla Selçuklu’nun her noktasına aynı hizmeti götürüyor, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak hizmetler sunuyoruz" dedi.