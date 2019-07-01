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Selçuklu’da çocuklar karne şenliğinde doyasıya eğlendi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkında düzenlenen karne şenliğinde bir araya gelen çocuklar, tatilin tadını doyasıya eğlenerek çıkardı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
Selçuklu’da çocuklar karne şenliğinde doyasıya eğlendi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkında düzenlenen karne şenliğinde bir araya gelen çocuklar, tatilin tadını doyasıya eğlenerek çıkardı.


Selçuklu’da bir eğitim öğretim dönemini daha başarı ile tamamlayan öğrenciler için Kelebekler Vadisi Parkında düzenlenen karne şenliği düzenlendi. Hafta sonu aileleriyle birlikte Kelebekler Vadisi Parkına gelen çocuklar hem çeşitli oyun parkurlarında gönüllerince eğlendiler hem de sevimli karakterlerin yer aldığı gösterilerde etkinliklere katıldı. Yaş grubuna göre belirlenen oyun parkurlarında ana sınıfından ortaokula kadar öğrenim gören tüm çocuklar arkadaşlarıyla birlikte neşeli dakikalar geçirdiler. Şenlik kapsamında, çocukların televizyonlardan severek izledikleri Niloya ve Harika Kanatların da sahne aldığı etkinliklerde yarışmalara katılan çocuklar çeşitli ödüller kazanma fırsatı da buldular. Zıp zıp ünitesi, şut kalesi, kaydırak, engelli parkur, top havuzu, şişme basket potası gibi onlarca oyun grubunun içinde arkadaşları ile birlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler sevimli karakter ile de bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler. Yarışmalar kapsamında ise öğrenciler yumurta taşıma, sandalye kapmaca, halat çekme, çuval ve koşu yarışmaları ile yaz tatiline mutlu bir başlangıç yaptılar. Kelebekler Vadisi Parkında bulunan Macera Kulesi de etkinlik için alana gelen çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk şekeri, geleneksel Osmanlı macunu ikram edildi.


Çocukları için düzenlenen karne şenliğine katılan aileler de Kelebekler Vadisinde piknik yapma imkanı buldular. Çocuklarıyla birlikte eğlenceli saatler geçiren aileler, karne şenliğinin geleneksel olarak her yıl düzenlenmesinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
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