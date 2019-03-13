Selçuklu’da 43 proje daha hayat bulacak

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2019 yılı Proje Destek Programı kapsamında hayata geçirilecek olan 43 proje için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi 3 yıldır kurumsal olarak sürdürdüğü Proje Destek Programına 4. yılında da devam ediyor. 2019 yılında şehre kültür, sanat, sosyal ve eğitim alanları başta olmak farklı alanlarda katkı sağlayacak 43 proje hayata geçirilecek. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen basın toplantısı ve protokol imza törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın yanı sıra proje desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıf yetkilileri katıldı.

"2019 yılında 43 proje daha Selçuklu’da hayat bulacak"

Selçuklu Belediyesi tarafından 3 yıldır kurumsal olarak sürdürülen Proje Destek Programında 4. yıl protokol imza törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "2019 yılında da çağrımıza çok yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarına ait 67, kamu kurumlarına ait 7, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarına ait 27 proje, üniversiteler ve öğrenci topluluklarına ait 27 proje, kişisel başvuru olarak da 17 tane proje olmak üzere toplamda 145 adet proje müracaatı oldu. Bu müracaatlar içerisinde sonuçlandırdığımız 43 tane proje de eğitim alanında 12 adet, yenilikçi alanda 1 adet, sosyal uyum projeleri alanında 6 adet, sosyal sorumluluk projeleri alanında 1 adet, kültür-sanat ve turizm alanında 8 adet, girişimcilik alanında 3, sağlıklı yaşam ve spor alanında 4 adet, tarih bilinci ve hareketlilik alanında 4 adet, toplumsal fayda alanında 1 adet, medya alanında 2 ve gönüllülük alanında 1 adet proje belediyemiz tarafından desteklenmeye layık görüldü. Gördüğünüz gibi projelerimiz çok çeşitli. Çok farklı alanlarda projeler üretildi ve bütün bu alanlarda belediyemiz bu projelere destek sağlıyor. Proje için belediyemize müracaat eden bütün kurum, kuruluş, dernek ve vakıf temsilcilerine ve bireysel olarak müracaat eden vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir proje destek programına katılım sağlamak bizim için çok önemli. Burada değerlendirmeler neticesinde belediyemiz tarafından desteklenmeye layık görülen projeleri de tebrik ediyorum. İnşallah bu projelerin uygulanması sonrasında ilçemizde toplumsal, sosyal, kültürel ve eğitim anlamında çok faydalı işler ortaya çıkacak. İnşallah bu proje destek programlarımız artarak devam edecek. Selçuklu Belediyesi olarak hem elinde projesi olan bütün paydaşlara desteğimizi devam ettireceğiz hem de eğitim, sanat, kültür, sosyal, tarih alanında belediye olarak ne yapmamız gerekiyorsa bu konularda da çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil de “Bu projeler Selçuklu ilçemize, Konyamıza, ülkemize hem kültürel hem sosyal açıdan faydalı olacaktır. Bundan dolayı bu projelere destek olan tüm komisyonu tebrik ediyorum” dedi.

"Selçuklu’da gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri uygulanıyor"

Konuşmasına hükümet ve bakanlıklar olarak yıllık 290 milyon TL’lik hibe ve destek programının sağlandığını ifade ederek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Belediyeler bazında ise bu tip projeler yapan çok az sayıda belediyemiz var. Bunlardan bir tanesi de Konya’da Selçuklu Belediyemizin 3 yılını tamamlayarak 4. yılına başlayan proje destek programı. Bu programdan dolayı başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah daha da büyüyerek ve ilerleyerek bu proje desteğinin artmasını diliyorum" dedi.

Proje destek programının sivil toplum kuruluşları ve belediye iş birliğini göstermesi açısından da son derece kıymetli olduğunu ifade eden Usta, "Bu çalışmalar iş birliği olduğu zaman ne kadar faydalı işler yapılabileceğini, farklı kaynakların farklı yerlerde kullanılabileceğini ve icraatlarda birlikte hareket ettiğimiz zaman şehri ve ilçeyi yönetmekte iş birliğinin başarıyı getirmesi açısından büyük önem taşıyor. İnşallah hayırlısı ile buradan destek alan projeler hedefledikleri noktaya ulaşırlar" şeklinde konuştu.

Gönül belediyeciliğinin AK Parti’nin hep gündeminde olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı önemli bir konu olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Usta, "Bu gönül belediyeciliği dediğimiz şey aslında bugünkü birlikteliğimiz. Hiç kimsenin kimliğine, aidiyetine, duruşuna ve tavrına bakmaksızın bu ülke için bir şey yapabilirim diyen herkesle birlikte iş birliğine açık olmaktır. Belediye demek kendisine oy versin veya vermesin hiç fark etmez herkese hizmet etmekle yükümlüdür. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarıyla ve bireysel olarak yapılan her çalışmaya mutlaka önem verilmeli, destek ve değer verilmeli. Ahmet başkanımızın bugün yapmış oldukları proje destekleri aslında bizim hem gönül belediyeciliğimizi hem de hizmet anlayışımızı gösteren bir nokta" dedi.

Konuşmaların ardından 2019 yılında Selçuklu Belediyesinden proje desteği almaya hak kazanan 43 proje için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil arasında protokol imzalandı.