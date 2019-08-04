Selçuklu Mahallesinde yeni bir imar yolu açıldı

Battalgazi Beledisi tarafından Selçuklu Mahallesinde yeni bir imar yolu daha açıldı. Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayas, okul bölgesinde imar yolunun açılmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederek, “Okul açıldıktan sonra mahallemizdeki çocuklarda, velilerde rahat edecekler” dedi.

Bir yandan sıcak asfalt ve stabilize çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Atatürk kız Anadolu Lisesi’nin bulunduğu bölgede yeni bir imar yolu açma çalışması yaptı. Çalışmalar ile ilgili memnuniyetini dile getiren Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayas, okul bölgesinde açılan yeni imar yolunun hem öğrencilere, hem de velilere büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, “Bilindiği üzere Selçuklu Mahallemizde okul yetersizliği vardı. Bundan dolayı Valimiz ve belediye başkanlarımız ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda ortaokul alanı tahsis edildi. Valiliğimiz de bunun aciliyet ve önemini görerek ihalesini yaptı. Okulumuz şuanda bitti. Sadece ödenek yokluğundan dolayı biraz ertelendi. Şuanda Vakıfbank İlkokulu’nda öğrenci sayısı sınıflarımızda 40-45 kişiye dayanmış durumda. Bu sene 2019-2020 öğretim yılına açılması için milletvekillerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda, 5-6 gün önce ödenek alınarak gönderildi ve çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmekte. Bu okulun imar yollarının da açılması gerekiyordu. Battalgazi Belediyesi yetkileri ile yapılan görüşmeden hemen sonra gördüğünüz gibi bütün ekibi burada ve imar yollarımızı açıyorlar. Okul açıldıktan sonra mahallemizdeki çocuklarda, velilerde rahat edecekler. Emeği geçen milletvekillerimize, Battalgazi Belediye Başkanımıza, Valimize ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.