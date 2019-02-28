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Selçuklu hükümdarı Keykavus kimdir? Tarihte İzzeddin Keykavus’un yeri nedir?

İzzeddin Keykavus, Selçuklu Sultanıdır. Saltanatı zamanında Sivas'ı başkent yapmıştır. Anadolu'daki Selçuklu tıp eğitim yeri ve hastanelerinin en büyüklerinden olan Sivas Darüşşifası'nı yaptırmıştır. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde adSelçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus hakkında bilinmesi gerekenler...

28 Şubat 2019 Perşembe 02:06
Selçuklu hükümdarı Keykavus kimdir? Tarihte İzzeddin Keykavus’un yeri nedir?

İzzeddin Keykavus, Selçuklu Sultanıdır. Saltanatı zamanında Sivas'ı başkent yapmıştır. Anadolu'daki Selçuklu tıp eğitim yeri ve hastanelerinin en büyüklerinden olan Sivas Darüşşifası'nı yaptırmıştır. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinde adı geçen Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus hakkında bilinmesi gerekenler...

Selçuklu hükümdarı Keykavus kimdir?

İzzeddin Keykavus, Gıyaseddin Keyhüsrev’ın büyük oğlu, Alaeddin Keykubad’ın kardeşidir. Babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahttan indirilmesinden sonra babası ile birlikte uzun seyahatlere katılmıştır, sonunda babası ve kardeşi I. Alaeddin Keykubad ile beraber Dördüncü Haçlı Seferi öncesine kadar (1200 – 1204 arası) İstanbul’da Bizans İmparatorluğu’nda kalmıştır.

Izzeddin Keykavüs, babasının Sultanlığı sırasında Malatya melikliğine atandı. Melikliği sırasında babasının hocası Mecdüddin İshak idarî işler ve öğrenimini tamamlama konusunda kendisine yardımcı olmuş; 6 yıl sonra babasının Alaşehir Muharebesi’nde ölümü üzerine 1211’de tahta çıkmıştır.

Yenilgi ile sonuçlanan Alaşehir Muharebesi'nden sonra Selçuklu komutanları Sultanın cenazesini bile almadan Konya'ya dönmek zorunda kaldılar. Seyfeddin Ayaba ve bazı komutanlar esir düşmüştü. Konya'da toplanan devlet ileri gelenleri İzzeddin Keykavüs'ün tahta çıkmasının uygun olacağına karar verdi. Keykavüs, üç gün yas tuttuktan sonra Kayseri'ye gitti.

Biat, yas ve tahta çıkma törenleri Kayseri'de yapıldı. Konya'ya hareket edeceği sırada kardeşi Tokat Meliki Alâeddin Keykubad saltanat davasıyla ortaya çıkarak şehri kuşattı. Erzurum Meliki Mugīsüddin Tuğrul Şah ile Ermeni Kralı I. Levon da kuşatmaya katılmıştı. Keykavsu, Kayseri subaşısı Celâleddin Kayser'i para ve değerli hediyelerle Ermeni Kralı I. Levon'a gönderdi.

Kendisine para ve tahıl ile Luluva (Ulukışla), Ereğli ve Lârende (Karaman) kalelerin teklif edildi. Teklif kaubl eden Levon'un ittifaktan ayrılıp ülkesine dönmesinden sonra Mugisüddin Tuğrul Şah da kardeşi el-Melikü'l-Eşref'in ülkesine saldırmak üzere olduğunu öğrenip Erzurum'a döndü. Keykubad kuşatmayı kaldırıp Ankara Kalesi'ne sığındı.

Orduyu Konya ovasında toplayıp Ankara'ya sefere çıkan Keykavus, şehri kuşattı. Kuşatma, 1213 ilkbaharına kadar devam etti. Keykubad, kalede erzağın azalması üzerine kendisi ve kale halkının canına dokunulmaması şartıyla teslim oldu. Kale halkına dokunulmadı; Keykubad ise Malatya yakınlarındaki Minşâr Kalesi'ne hapsedildi. Keykâvus onu öldürmek istediyse de hocası Mecdüddin İshak buna engel oldu.

I. İzzeddin Keykavus, ikinci kez Halep üzerine sefer hazırlığı yaptığı sırada vereme yakalandı. Erbil Hükümdarı Muzafferüddin Gökbörü, Diyarbakır Hükümdarı Melik Salih, Mardin Hükümdarı Artuk Arslan’ın kendisini metbu tanımış; Büveysir’de birleşen müttefikler Selçuklu ordusunu beklemekteydi.[3] Hastalığı artan Sultan, hekimlerin tavsiyesine uyularak havasının ve suyunun iyi geleceği ümidiyle Malatya yakınında Viranşehir’e götürüldü. Çok geçmeden orada öldü (1220) ve Sivas’ta 1217 de yaptırdığı Darüşşifa’daki türbesine gömüldü.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 02:06
  1. Karaman
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Ordu
  5. Mardin
  6. Malatya
  7. Konya
  8. Kayseri
  9. İstanbul
  10. Erzurum
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