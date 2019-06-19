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Selçuklu Belediyesinden afetlere karşı eğitim

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında kendi personeline “Temel afet bilinci, yangın ve tahliye” konularında eğitim verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
Selçuklu Belediyesinden afetlere karşı eğitim

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında kendi personeline “Temel afet bilinci, yangın ve tahliye” konularında eğitim verdi.


Selçuklu Belediyesi personele yönelik yıl içinde farklı eğitim programları düzenlenmeye devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle personel bilgilendiriliyor. Sosyal tesislerde düzenlenen seminerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknikeri Ahmet Yiğit tarafından personele temel afet bilinci, yangın ve tahliye konusunda eğitim verildi.Doğal afet bilincinin oluşması, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi yaşanan doğal afetlerin öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Teorik eğitim ardından belediye otoparkında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.Tatbikatta yangını söndürmeye çalışan personel zamana karşı yarıştı.


Türkiye’deki tüm yerleşim birimlerinin yüzde 45’inin bir veya birden fazla afet olayından etkilendiğini ifade eden Yiğit, “Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılmasında insanlarda bilinç oluşturmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.



"Temel afet bilinci hayat kurtarır"


Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin olası bir afet sonrası tüm bireylere anında ulaşmasının mümkün olmadığını ifade eden Yiğit, “Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bu nedenle bizler afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için hazırlıklı olmalıyız. Çalıştığımız kurumlarda doğal afetle ilgili risk varsa mutlaka bu risklerin biz ve bizden sonraki insanların bu işten zarar görmemeleri için raporlanıp üst mercilere iletilmesi son derece önemlidir” diye konuştu.


Dünya üzerinde doğal afetler içerisinde ön plana çıkan, insanlara ve yerleşim yerlerine en büyük zarar veren doğal afetin deprem olduğunu ifade eden Yiğit, “Ülkemizde son yüzyıl içerisinde hemen hemen depremin yaşanmadığı nokta kalmamıştır. Konya için de bu ihtimal geçerlidir. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız deprem konusunda bilinçlendirilmeli ve deprem öncesinde tedbirler alınarak deprem sonrası yaşanacak sıkıntılar en aza indirilmelidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
  1. doğa

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