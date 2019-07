Selçuklu Belediyesi kardeş şehir Stari Grad’a oyun parkı kazandıracak

Konya’nın merkez Selçuklu Belediyesi Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da kardeş belediye Stari Grad ile birlikte Bajka Anaokulu’na çocuk oyun parkı kazandıracak.

Konya ve Bosna Hersek arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ve kardeşlik ilişkileri karşılıklı ziyaretler yeni işbirliği protokolleri ve açılışlar ile daha da güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Saraybosna Mevlevihanesini restore ederek Boşnak kursiyerlerin hizmetine sunan Selçuklu Belediyesi, şimdi de Boşnak Anaokulu öğrencileri için çocuk oyun parkı kazandıracak.

Selçuklu Belediyesi desteği ve Saraybosna’daki kardeş Stari Grad Belediyesi’nin katkılarıyla Bajka Anaokulu’na yapılacak olan çocuk oyun parkı için işbirliği protokolü imzalandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Strai Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç tarafından imzalanan protokol iki şehir arasında gönül köprüsünü daha da güçlendirecek.

"Gönlümüzün bir yarısı hep Bosna’da"

Tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Bosna Hersek’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bugün Saraybosna’ya sadecebir sergi açılışı için gelmedik. Selçuklu Belediyesinin kardeş belediyesi olan Stari Grad Belediyemizile bir protokol imzaladık. Anaokulunda yapılacak olan çocuk oyun grupları ile ilgili Stari Grad Belediyemizile işbirliği halinde yürüteceğimiz projenin ilk protokolünü yaparak güzel bir başlangıç yapmış olduk. Yine programlarımız kapsamında Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) katkılarıyla yapılan eğitim ve kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Saraybosna’ya en son 2017 yılının Mayıs ayında gelmiştim. İki seneden biraz daha fazla bir zaman oldu gelmeyeli. Bu zaman zarfında Saraybosna’yı ne kadar özlediğimizi gelince anlamış olduk. Her ne kadar her zaman burada olamasak da gönlümüzün bir yarısı her zaman burada. 2013 yılından beri Saraybosna’da faaliyet gösterenMevlevi Tekkemizde yapılan organizasyonlar burada olmasak da buradaki hayatiyetimizi devam ettirmemizi temin ediyor. Bugün yine burada Konya Büyükşehir Belediyemizin KOMEK ve TİKA işbirliği ile düzenlenen sergiye ev sahipliği yapmış olmaktan duyduğum memnuniyetide ifade etmek istiyorum. Burada sergide emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Karşılıklı ilişkilerimizin devamı ve sürekliliği için elimizden ne geliyorsa bundan sonra da aynı şekilde gayret edeceğimiz ifade etmek istiyorum" dedi.

Saraybosna Mevlevihanesi’nde sergi açılışı gerçekleştirildi

Yine etkinlikler kapsamında eğitim ve sanat atölyelerinde hazırlanan eserler, Saraybosna Mevlevihanesi’nde sergilendi. Açılışın ardından protokol üyeleri KOMEK kurslarından yararlanan 200’den fazla öğrencinin kıyafet tasarım, ipek boyama, ahşap boyama, ebru, ıslak keçe,alüminyum folyo, kağıt folyo ve filografieğitimlerinin ardından hazırladıkları sergiyi gezdi.Burada bir konuşma yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, KOMEK ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Glamoç Kültür ve Eğitim Merkezi açıldı

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Bosna Hersek programı kapsamında çeşitli açılış ve ziyaret programlarına da katıldı. Selçuklu Belediyesinin de üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)ve Glamoç İslam Birliği işbirliğinde ve Türkiye Belediyelerinin desteği ile yaptırılan Kültür ve Eğitim Merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Glamoc’ta yapılan en büyük ve önemli merkez olarak nitelendirilen Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılışına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.