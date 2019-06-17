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Selçuk’da, Yaz Spor Okulları 11 bin öğrenciyle başladı

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17 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
Selçuk’da, Yaz Spor Okulları 11 bin öğrenciyle başladı

11 binden fazla sporcunun eğitim göreceği Selçuklu Belediyespor Kulübü Yaz Okullarında eğitimler başladı


Selçuklu Belediyesi Kulübü Yaz Spor Okullarında eğitimler başladı. Eğitimlerde binlerce çocuk aileleriyle birlikte ilk günün heyecanını yaşadı.Aileler tarafından büyük ilgi gören spor okullarında yüzme ve cimnastik branşlarında kayıtlar tamamen dolarken bazı branşlarda kayıtlar devam ediyor. Yaz Spor Okullarında 11 bin 238 sporcu 14 branş, 35 tesis ve 56 salonda yaklaşık 200 antrenör gözetiminde eğitim görecek. 17 Haziran 2019 tarihi itibariyle eğitimlere başlanan yaz spor okulları 1 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.


Yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, cimnastik, taekwondo, wushu kung fu, kick-boks, judo, karate, güreş, satranç, ve masa tenisi olmak üzere toplam 14 branşta eğitim verilecek. Yüzme branşına kayıt yaptıran sporcular haftada 2 gün, diğer branşlarda ise haftada 3 gün eğitim verilecek. Servis imkanı bulunan Yaz Spor Okullarında sporcular evinden alınarak antrenmanın ardından tekrar evine güvenli bir şekilde teslim ediliyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
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