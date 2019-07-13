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Selçuk Üniversitesinden Mehmet Ali Uz’a fahri doktora

Selçuk Üniversitesinin (SÜ) düzenlediği Fahri Doktora Tevcih Töreninde, Araştırmacı Yazar, Hukukçu Mehmet Ali Uz’a Selçuk Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi takdim edildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:47
Selçuk Üniversitesinden Mehmet Ali Uz’a fahri doktora

Selçuk Üniversitesinin (SÜ) düzenlediği Fahri Doktora Tevcih Töreninde, Araştırmacı Yazar, Hukukçu Mehmet Ali Uz’a Selçuk Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi takdim edildi.


Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen Fahri Doktora Tevcih Töreninde, Araştırmacı Yazar, Hukukçu Mehmet Ali Uz’a Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından Fahri Doktora Payesi verildi. Törende konuşan Rektör Mustafa Şahin, “Doktora payesi üniversiteler için özellikle akademik hayat için önemli payelerdir. Akademisyenliğe giriş kapısıdır. Mehmet Ali Uz, bunu fazlasıyla yapmıştır. Böyle bir payenin ona katacağı fazla bir şey yoktur ama üniversitemiz ve Konyalılar olarak bir ahde vefa göstergesidir. Dolayısıyla bu olayı toplumumuzun Konya’mızın kendisine bir teşekkürü aynı zamanda vefa borcunu yerine getirmesi olarak görüyorum” şeklinde konuştu.


Fahri Doktora Payesi takdim edilen Mehmet Ali Uz ise, “Bugün Selçuk Üniversitesinin vermiş olduğu bu paye gerçekten her türlü takdirin üzerindedir. Bir kadirşinaslıktır. Bundan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin’e, rektör yardımcılarına ve senato üyelerimizin hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Düzenlenen törene, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, dekanlar ve meslek yüksekokulu müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:47
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