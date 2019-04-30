Selçuk Üniversitesinde “Ebeler Günü” kutlandı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikle “5 Mayıs Ebeler Günü” kutlandı.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Ebeler Günü etkinliği, Dilek Sabancı Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisiyle başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sema Yılmaz, bu yıl Uluslararası Ebeler Konfederasyonun (ICM) temasının ‘Ebeler, kadın haklarının savunucularıdır’ olduğunu belirterek, "5 Mayıs’ta madem ICM ‘Ebeler, kadın haklarının savunucularıdır’ temasıyla öne çıktı, genç meslektaşlarım kadınları çok iyi savunacaklar ve eminim ellerini taşın altını koyacaklardır" dedi.

SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez ise, “Doğmadan önce annelere, doğum esnasında ve sonrasında hem annelere hem çocuklara destek veren onların sağlıklı bir hayata başlangıç yapmalarını sağlayan ebelerimiz çok değerlidir. Başta ebelik bölümü olmak üzere gece gündüz zaman kavramı gözetmeksizin her türlü koşan ve fedakarlık yapan ebelere ve adaylarına çok teşekkür ediyorum. Hem ebeler haftasını ve ebeler gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu. SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dönmez, bölüm hakkında bilgilendirmede de bulundu. Etkinlikle ebe Pınar Mallı da, Ebelik Sanatında Fark Oluşturmak konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Ebe Pınar Mallı’ya teşekkür belgesi verildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe; SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sema Dereli Yılmaz, akademisyenler, misafir ebeler ve çok sayıda öğrenci katıldı.