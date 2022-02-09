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Ekonomi Selçuk Üniversitesi işçi alımı yapacak
Ekonomi

Selçuk Üniversitesi işçi alımı yapacak

Selçuk Üniversitesine 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 61 (altmışbir) Sürekli işçi alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 12:44:00 -
Selçuk Üniversitesi işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuran sayısı ilgili Yönetmeliğin 12 maddesi gereğince açık iş sayısının 4 katından fazla başvuru olması halinde 23.02.2022 tarihinde kura çekimi saat 10:00’da Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür   Merkezinde   yapılacak   olup   kura   sonucu   oluşan   listede   yer   alan adaylar  Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir. Söz konusu ilan duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara     sözlü/uygulama     sınavı     yapılacak     olup     sınavlar     Kurumumuz (http://www.selcuk.edu.tr)  internet  adresinden  duyurulacak  tarih  ve  adreste  Sınav  Komisyonu tarafından uygulanacaktır.

İşe  alım  sürecine  dair  oluşacak  değişiklikler  Kurumumuz  (http://www.selcuk.edu.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Noter   kurasına   katılacakların   isim   listesi,   kura   tarihi,   yeri,   saati,   ve   sonuçları www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

  1. Kura  sonucunda  belirlenen  adaylar;  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir.

Müdürlüklerinden/hizmet  merkezlerinden  veya  www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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