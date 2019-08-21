Selçuk: "Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak"
21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:52
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