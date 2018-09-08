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Selçuk İnan hakkında çıkan iddialara cevap verdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Selçuk İnan, hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:48
Selçuk İnan hakkında çıkan iddialara cevap verdi

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

Sarı-kırmızılı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde hakkımda çıkarılan karalayıcı, maksatlı ve kendini sürekli tekrar eden haberlerden ötürü derin bir üzüntü duyuyorum. Kariyerimin ve hayatımın önemli bölümünü adadığım Galatasaray Kulübü ile aramda oluşan bağ, herhangi bir pazarlığa veya masa başında üretilen haberlere söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetlidir." ifadelerini kullandı. 

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Hedefinin sarı-kırmızılı taraftarlara UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce yaşattıkları mutluluğu tekrarlamak olduğunu vurgulayan orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: 

"Kaptanlık görevini üstlenmekten her zaman büyük gurur duyduğum kulübümüzde bu sezonki hedefimiz ve tüm konsantrasyonumuz şampiyon unvanımızı korumak, kendimizi ait hissettiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önceki yıllarda taraftarımıza yaşattığımız büyük mutlulukları tekrarlamak olacak."

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:48
  1. Selçuk İnan
  2. Galatasaray

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