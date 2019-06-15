Selçuk Bayraktar'dan yerli İHA ve SİHA'lı aile pozu
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli İHA ve SİHA ailesinin fotoğrafını paylaştı.15 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter'dan aile pozu paylaştı.
"Yarın Babalar Günü. Bugünden Aile boyu poz verelim istedik." diyen Bayraktar, yerli İHA'ları sıralayarak "Bayraktar Akıncı İHA, Uçan Baluk'un Babası Bayraktar TB2, Dede Bayraktar TB1 ve Büyükbaba Bayraktar Mini İHA" mesajını paylaştı.
KAYNAK: HABER7
YORUM YAZ