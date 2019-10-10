Selçuk Bayraktar'dan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye tokat gibi sözler

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "İşte bu savaşın bir nedeni de bu. Damadın SİHA'ları yok satsın, cebine paralar dolsun, halkın evlerine ise ateşler düşsün diye" ifadelerini paylaşmıştı.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda HDP'ye tepki gösterdi.

"Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Bayraktar, HDP'ye cevabında "Milli SİHA’lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. ASLA yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.