  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan düşen eğitim uçağıyla ilgili mesaj

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ankara'nın Beypazarı bölgesinde test uçuşu yaparken kaza geçiren Hürkuş uçağı ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:38:00 - 2020-06-22 15:18:03
Selçuk Bayraktar'dan düşen eğitim uçağıyla ilgili mesaj

Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağı Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kazanın ardından açıklama yaptı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Havacılıkta kazalar hep olur... Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam... Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda Hür ve Özgür..."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ekrem

büyük geçmişler olsun ! rahman hıfz-u emanı ile sıyanet buyursun ! allaha emanetsiniz, rabbim güç kuvver ve daim başarı lutfetsin !
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı