Selçuk Bayraktar'dan düşen eğitim uçağıyla ilgili mesaj
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ankara'nın Beypazarı bölgesinde test uçuşu yaparken kaza geçiren Hürkuş uçağı ile ilgili açıklama yaptı.
Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağı Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kazanın ardından açıklama yaptı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Havacılıkta kazalar hep olur... Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam... Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda Hür ve Özgür..."