Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar SİHA'lara övgü yağarken "AKINCI" paylaşımı geldi: 4 yıl önce bugün Gök Vatan ile buluştu!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI"nın 4. yıl dönümünü kutladı. AKINCI'nın 4 yıl önce bugün Gök Vatan ile buluştuğunu ifade eden Bayraktar, "İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti." dedi.

4 yıl önce bugün Gök Vatan'a sunulan AKINCI için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti." dedi.

İHRACAT LİDERİ OLDU

"Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti." diyen Bayraktar, "2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu." ifadelerini kullandı.

"2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı." diyerek paylaşımına devam eden Bayraktar, "Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı." dedi.

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