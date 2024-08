Selçuk Bayraktar: Vergi ödemek vatandaşlık görevimiz... Bayraktar TB2 SİHA ve TİHA ihracatı başarısı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Türkiye vergi rekortmeni olduktan sonra ilk kez bir araya geldim, duygularını sordum. Yanıtlamak istemediği bir konuydu, ısrarlarımı kırmadı. İlk kez konuştu: "Büyütülecek bir şey değil. Vergimizi ödemek vatandaşlık görevimiz. Biz de ülkesini seven her vatandaş gibi görevimizi yerine getirdik"

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu.

İLK İKİ SIRADA BAYRAKTAR KARDEŞLER

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin 2023'te gelir vergisi rekortmeni oldu.

Selçuk Bayraktar, 1 milyar 952 milyon 680 bin lira ödedi.

İkinci sırada yine bir Bayraktar vardı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödedi.

İş insanı Rahmi Koç ise ödediği 480 milyon lira ile üçüncü sırada yer aldı.

SORMASAM OLMAZDI

Haftalar önce sözleşilmiş bir görüşme randevusu, Selçuk Bayraktar'ın 2023 yılı vergi rekortmeni olmasının hemen ardına tesadüf etti. Durum böyle olunca da sormasam olmazdı. 2021'den beri Türkiye'de en çok vergi ödeyen iş insanıydı. Rahmi Koç'u bile bu yıl ödediği vergi ile 3'e katlamıştı.

Bu başarının sırrını, Baykar'ın dünyanın sayılı teknoloji devleri arasına girme yolculuğunu, son 3 yılın vergi rekortmeni olması ile ilgili duygularını öğrenmek istedim.

Konuşmak istemiyordu. Aslını sorarsanız konuşulmak da istemiyordu.

BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK

Israrlarım karşısında her zamanki naifliği ile kısa da olsa bir yanıt verdi: "Büyütülecek bir şey değil. Vergimizi ödemek vatandaşlık görevimiz. Biz de ülkesini seven her vatandaş gibi görevimizi yerine getirdik"

Selçuk Bayraktar, için vergilerini hakkıyla ödemek "Tüyü bitmemiş yetimin hakkına girmemekti"

O da bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiren örnek bir vatandaş.

AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ

Başta da söyledim, Selçuk Bayraktar için bu konularla gündeme gelmek kendisinin hoşlandığı bir şey değil.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" düsturunda.

Hadımköy'deki Baykar Teknoloji merkezinde, Türkiye'nin savunma sanayinin geleceğini inşa etmeye devam ediyor, her gün projelere bir yenisi ekleniyor.

Türkiye'nin üreteceği ilk insansız savaş uçağı Kızılelma artık son aşamasında.

Ve daha açıklanmamış onlarca daha proje...



GÜNDEM DE OLMAK İSTEMİYOR

Hal böyleyken, ödediği vergiden, yaptığı yardımlardan çok, ürettiği projelerle gündem de olmak kişisel tercihi.

Ben ise, kendisine de söylediğim gibi Türkiye'de doğru insan modellerinin de toplumda öne çıkarılması gerektiğini savunuyorum.

Selçuk Bayraktar da bana göre Türkiye'deki iş dünyasındaki doğru insan modellerinden sadece biri.

GENÇLERE TEKNOLOJİ VE BİLİM VİZYONU

Aylarca Patronlar Dünyası'nda, deprem felaketi sonrasında televizyonlara çıkarak bağış yapacağını açıklayan ve sonrasında bunu yapmayan "kimi iş insanlarının" aksine söz verdiğinin ötesinde o bölgedeki insanlara katkıda bulundu.

Sadece Baykar'ı dünyanın en önde gelen teknoloji firmaları arasına sokmakla kalmadı. Teknofest'ler ile bu ülkede gençlere, teknoloji, bilim vizyonu açtı ve açmaya da devam ediyor.

Üretmeyi, bilimi, teknolojiyi önceleyen, ülkenin gençlerine vizyon getiren, vergisini hakkıyla kuruşu kuruşuna ödeyen örnek insanları Türk toplumunun görmesi ve bu insanların model olması ise bence hepimizin ödevi ve de görevi...

