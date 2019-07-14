Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'den Selçuk Bayraktar ve KADEM’e çağrı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Türkiye Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik destekleriyle gündeme gelen KADEM’e eleştirilerde bulundu. Şimşirgil, KADEM’e sığınıp Soros faaliyetleri yürüten oluşumların varlığına dikkat çekerek, “İstanbul Sözleşmesi’nin kabulü ile birlikte uygulamaları izleme ve müdahil olma hususunda, ülke genelinde bir anda tam 95 tane dernek peydah oldu. Bunlar İstanbul Sözleşmesi’ni vesile ederek neler yapıyorlar? Sayın Selçuk Bayraktar veya KADEM yetkilileri bana anlatabilir mi?” ifadelerini kullandı.

“Soros’tan destek almamak, faaliyetlerin doğru olduğunu göstermez.”

Türk Milleti'nin KADEM faaliyetlerine olan eleştirilerini bugüne kadar gizlediğini belirten Şimşirgil, “Bugün gelinen noktada hemen herkes İstanbul Sözleşmesi’nin ülkeyi nerelere getirdiğini ve daha ne felaketlere doğru yelken açtırdığını görmekte ve de yetkililere şikâyetlerini iletmek istemektedir.” diye konuştu. Şimşirgil, Soros’un KADEM’i desteklemediği yönünde yapılan açıklamaları ‘ucuzluk’ olarak nitelerken, “Birincisi, Soros’tan destek almamak faaliyetlerin doğru olduğunu göstermez. İkincisi, sizinle beraber ve hatta sizin gücünüzden istifade ile ‘Cinsiyet Eşitliği’ projesini yürüten diğer kuruluşları görmek gerekir. Üçüncüsü ise İstanbul Sözleşmesi bugüne kadar nelere mal oldu ve daha ülkeyi nerelere sürükleyecektir. KADEM yetkilileri bu defa da sakın, “onlar bizi bağlamaz” basitliğine kaçmasınlar!” ifadelerini kullandı.

“Türk halkı imdat istiyor: ‘Ailem çöküyor, lütfen tedbir alın!’”

TBMM’de gerçekleştirilen “İstanbul Sözleşmesi’nin daha etkin uygulanması” konulu toplantıları, aile yapısının çökertilmesi yönündeki hareketlerin hızlandırılması olarak niteleyen Şimşirgil, “Bunu nereden anlıyoruz? Buyurun katılımcıları görelim: KADEM’in yanı sıra Türk Kadınlar Birliği, GİKAP, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, KASAV ve Kadın Dayanışma Vakfı. Şimdi KADEM yetkilileri lütfen bana açıklasınlar! Eşcinselliği savunan “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı” ile nasıl birlikte hareket ediyorsunuz? Sizi bir araya getiren hangi güçtür?” diye konuştu.

“Mor Çatı, ailenin temeline dinamit koymaktadır”

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İstanbul Sözleşmesi’nin etkin uygulanması toplantılarına katılan KADEM’in Mor Çatı ile bir araya gelmesini de eleştirerek, “Bunlar nikâha ve İslam’a düşmanlar. 18 yaşına kadar nikâh kıyıp evlenen genci tecavüzcü diyerek insan yerine koymayıp en aşağılık mahluk gibi görenler, 13 yaşındaki kızın ise istediği gençle istediği şekilde flört etmesine her türlü yeşil ışığı yakmaktadır.” ifadelerini kullandı. Şimşirgil Mor Çatı’nın, ebeveynin çocuğunu uyarmasını şiddet olarak tanımladığını belirterek, “Baba veya annenin, oğlunu veya kızını ‘Böyle davranma’ diye ikaz etmesi, baskı ve şiddetin alanına girmektedir. Bu durum dini temelden yıkmak değil de nedir? Zira sevgili peygamberimiz “Din nasihattir” buyurdu. Baba oğluna, anne kızına, eşi hanımına yanlış gördüğü bir hususta ikaz görevini yapamayacak mı? İşte bu durum ailenin temeline dinamit, milletin geleceğine atom bombası koymakla birdir!” dedi.

“Bu sözleşmeye bütün bir millet tavır göstermelidir”

KADEM’in, toplumun İstanbul Sözleşmesi’negösterdiği yoğun tepkinin önlenmesinde bir dalgakıran gibi davrandığını belirten Şimşirgil, “KADEM’in gerisinde gizlenmiş, ülkenin geleceğini ve aile yapısını mahvetmek üzere ordu gibi çalışan genelde Soros vakıfları ile desteklenen onlarca STK vardır. İstanbul Sözleşmesi’nin kalkması, KADEM’in varlığına mâni midir?” diye konuştu. Şimşirgil, sözleşmeye karşı çıkmanın Ak Parti’ye en büyük destek olduğunu da belirterek, “Bir daha ifade edeyim ki bu durum partiler üstü bir meseledir. Millî bir davadır. İstanbul Sözleşmesi Batı’nın diktesidir. Bu ülkeyi mahvetmek adına en büyük ve tehlikeli projesidir! Bu duruma artık her kesimden insanın ve bütün bir milletin tavrını göstermesi gerekmektedir.” diye ekledi.