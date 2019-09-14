Selçuk Bayraktar: Akın, dünyanın en modern SİHA'sı olacak

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. İHA ve SİHA teknolojilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin ilk güdüm sistemini yaptık. O dönemde drone'lar bu kadar bilinen bir şey değildi. Biz F16 üretiyoruz ama uçuş sistemlerini yapmıyorduk. Bu yüzden önemliydi. Tabii o dönemde bunun SİHA'lara dönüşeceği tahmin edilemiyordu. Biz ama bu teknolojinin nereye gideceğini biliyorduk, inanıyorduk. Türkiye İHA'ları dünyada ilk kullanan ülkelerden biri.

Akıncı teslim edildiğinde dünyanın en moderni olacak.

Bu bir yarış sürekli daha iyisi çıkıyor. Akıncı büyük bir proje.

Terörle mücadelede kullanılacak.

İnsansız hava uçağına çalışıyor ABD ve Rusya. Bunlar çalışılıyor. Ama bu bir yarış.

Akıncı çok büyük bir proje. İlk uçuşu çok yakın bir zamanda olacak. Resmi proje takviminin önündeyiz.