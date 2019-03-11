0553 313 94 23

Selçuk Balcı, Batum’da sevenleriyle buluşacak

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı, 23 Mart Cumartesi gecesi Gürcistan’ın Batum şehrindeki hayranlarıyla buluşacak.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:22
Selçuk Balcı, Batum’da sevenleriyle buluşacak

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı, 23 Mart Cumartesi gecesi Gürcistan’ın Batum şehrindeki hayranlarıyla buluşacak.


Batum’da bulunan otel JRW Welmond, ünlü sanatçılarla düzenlediği gala gecelerini 2019 yılında da tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı, 23 Mart Cumartesi gecesi Batum’daki hayranlarıyla buluşacak. İlk defa Batum’da sahne alacağını belirten Selçuk Balcı, geceye özel bir repertuvar hazırladığını söyledi. "Ayrılamam", "Deniz Üstünde Fener" ve "Gel Sar Beni" gibi şarkılarıyla tanınan başarılı sanatçı, Karadeniz ezgilerini yurt dışındaki müzikseverler için seslendirecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:22
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir’de 82 Kg kaçak tütün ele geçirildi
    1. Nevşehir’de 82 Kg kaçak tütün ele..
    2. İşyerine pompalı tüfekle ateş açan..
    3. Nevşehir’de aranan 23 kişi yakalandı
    4. Ödemeler dengesi (1)
    5. İzmir’de aranan zanlı Kuşadası’nda..
    6. DAİB Yönetimi Kurulu Başkanı Tanrıver:..
    7. Terör devleti İsrail 10 Filistinliyi..
    8. Cari açık 813 milyon dolar oldu
    9. Körfez’de sevindiren rakamlar
    10. Medel-Quaresma kavgası dış basında
    11. THY, yaralanan yolcular hakkında..
    12. Yolcu minibüsünde 2,5 kilo eroin ele..
    13. THY’den taşınma açıklaması
    14. Tarihi Burunucu Yarımadası yaz..
    15. Başkan Tatlıoğlu’ndan Özhaseki’ye..
    16. Rögar kapakları yol seviyesine..
    17. Gezgin öğretmen, bisikletiyle yollarda
    18. Kızıyla birlikte gittiği dağda..
    19. AVM’de sanat dolu saatler
    20. Rejim güçleri gece boyunca İdlib’i..
    21. Beşiktaş Sompo Japan çeyrek final..
    22. Pınar Karşıyaka'da gözler Ventspils..
    23. Demir eksikliğine kalıcı çözüm İEÜ’den..
    24. Büyüleyenspor dolu dizgin
    25. Mersin’de evde sağlık hizmeti yüz..
    26. Kick boksta Türkiye ikincisi oldular
    27. Selçuk Balcı, Batum’da sevenleriyle..
    28. Marmaris’te hayvanseverler kahvaltıda..
    29. Hisarcık’a yeni İmam Hatip Ortaokulu..
    30. İşte yerel seçimde kullanılacak oy..
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor