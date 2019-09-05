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Selçuk: "(Ara tatiller) Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı."

05 Eylül 2019 Perşembe 10:27
Selçuk: "(Ara tatiller) Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı."
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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:27
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