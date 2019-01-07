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Selanik'te düzensiz göçmenlerden eylem

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:04
Selanik'te düzensiz göçmenlerden eylem

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Selanik şehrinde, kaldıkları kamptaki yaşam koşullarını protesto eden düzensiz göçmenler eylem yaptı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Selanik'teki Diavata kampında kalan yaklaşık 40 düzensiz göçmen, kampın önünden geçen yolu kapatarak, lastik yaktı.

Bu arada, yoldan geçmek isteyen kamyonlara düzensiz göçmenlerin taş ve sopalarla saldırması nedeniyle küçük çaplı arbede yaşandı.

Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle sona eren olaylarda iki kişi yaralanırken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Diavata kampındaki çadırlarda yaşayan düzensiz göçmenler, havaların soğumasıyla nakledikleri kapalı alanlarda ısıtma sistemi olmamasından şikayet ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:04
  1. mülteci
  2. protesto eylemi
  3. Selanik

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