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'Selamımı neden almadınız?' diyen 95 yaşındaki adamı tokatladılar

Düzce’de gençler, 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem’i 'Selamımı neden almadınız?' sözleri nedeniyle tokatladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:46
'Selamımı neden almadınız?' diyen 95 yaşındaki adamı tokatladılar

Düzce'de dün yaşanan olayda 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem, şehir merkezinde dolaştıktan sonra çilingir olan akrabalarının iş yerine girerken iddiaya göre karşıdan gelen iki gence selam verdi. Selamını almayan gençleri uyaran Mustafa Necati Erdem daha sonra iş yerine girdi.

Yaşlı adamın arkasından gelen bir kişi tartışarak, "Sen kimsin, bana laf ediyorsun?" diyerek yaşlı adamın yüzüne tokat attı. Erdem aldığı darbeyle yere düşerken iş yerinde bulunanlar gencin üzerine yürüdü. Yere düşen yaşlı adamı kaldıranlar polise haber verdi. Polisler gelene kadar yaşlı adama tokat atan genç olay yerinden kaçtı.

95 yaşındayım, bana kimse laf etmedi'

Yaşadığı olayı anlatan Mustafa Necati Erdem, olaydan dolayı üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Dükkana gireceğim anda iki kişi karşı istikametten bana yakın geldi. Özellikle ben bu selam işinde çok hassasım. Selam vermedikleri için 'Bir selam vermediniz' dedim, dükkana girdim. Dükkanda dururken adam geldi. 'Ulan sen kimsin, bana laf edecek adam mısın? Sana bir dayak atayım da bir gör' dedi. Onu derken benim sol tarafıma bir yumruk salladı. Neredeyse beynim yerinden çıktı.

Polis olay yerine geldi

Orada görevliler vardı ve ben yere düştüm. Orası karıştı, ne oldu bilmiyorum. Sonra kaçıp gittiler. Daha sonra oradaki görevli polisi aradı. Ben de durumu anlattım. Ben 25 sene Avrupa’yı gezdim, Amerika’ya gittim. 95 yaşındayım, bana kimse laf etmedi. 'Şikayetçi misin?' diye sordular. Şikayetçi olduğumu söyledim. 'Doktor raporu alınsın' dediler. Acilden rapor aldık. Karakola götürüp ifademizi aldılar ve geldik evimize. Ben çok üzgünüm, benim gibi yaşlı ve Merkez Büyük Camii’nin eski vaizlerinden birisi olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam çok üzücü bir hadisedir. Yüzümdeki morluk o yumruktan sonra oldu" dedi.

Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adama vuran kişinin Y.B. olduğunu tespit etti. Y.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:46
  1. yaşlı adam
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