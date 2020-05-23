Selamı yayınız

“Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun” mânasına gelen selâmlaşmanın yerini günaydın, tünaydın gibi kelimeler tutmaz.

Dinimiz müslümanları kardeş ilan etmiş, kardeşlik bilincinin yerleşip devam etmesi için de onlara bazı görevler yüklemiştir. Bu görevlerden biri de selamlaşmaktır. Kur’an-ı Kerim’de, “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin.” (Nisa-86) buyurulmuştur.

Peygamberimiz (sav) de “Ey insanlar! Selâmı aranızda yayın, birbirinize yemek ikram edin, insanlar uykuda iken namaz kılın ki, selâmetle cennete giresiniz” (Tirmizî) müjdesini vermiştir.

İki Müslüman karşılaştığında söze başlamadan önce selamlaşmalıdır. Resûlullah (sav), “Selam, konuşmadan önce gelir” (Tirmizî) buyurmuştur.. Selâm vermek sünnet, almak ise farzdır.

Kime selam verilmez

Ayette de belirtildiği gibi selâma daha güzel bir şekilde karşılık vermek gerekir.

“es-Selâmu aleykum” (selâm, esenlik ve güven sizin üzerinize olsun) diyene “ve aleykumu’sselâm ve rahmetullâhi ve berekatuhu” (Sizin üzerinize de selâm, rahmet, bereket, esenlik ve güven olsun) denmelidir.

Verilen selâmı alamayacak durumunda olana selâm vermek mekruhtur. Yemek yiyene, namaz kılana, Kur’an okuyana, hutbe dinleyene selâm verilmemelidir. Kâfirlere ve açıktan açığa Allah’ın emrini çiğneyen ve bu hâlinde ısrarlı olana da selâm verilmez.

Topluma verilen selâma bir kişi karşılık verirse, diğerlerinin selâm alma sorumluluğu kalkar. Eve girerken ev halkına selâm verildiği gibi ayrılırken de selâm vererek ayrılmak faziletli bir iştir.

Küçük büyüğe, yürüyen oturana ve sayıları az olanlar çok olanlara selâm vermelidir. Yaya giden iki kişi karşılaştıklarında hangisi önce selâm verirse o daha fazla ecir kazanır.