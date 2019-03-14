0553 313 94 23

Selame ve Hafter'den bir ayda ikinci görüşme

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter ile bir ay içinde ikinci kez görüştü

14 Mart 2019 Perşembe 13:06
Selame ve Hafter'den bir ayda ikinci görüşme

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Hafter'in liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bingazi'de gerçekleşen görüşmede, BM'nin Libya için sunduğu çözüm planındaki adımlardan "ulusal diyalog forumu" ele alındı. Açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Selame'nin Hafter'le bir ay içinde ikinci kez görüşmesi dikkati çekti.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, hafta sonu yerel bir televizyona verdiği röportajda, 2017 yılında BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanan Libya'daki siyasi krize çözüm planındaki ulusal diyalog forumunun, "bir aydan kısa bir süre içinde" gerçekleştirileceğini söylemişti.

Libya basınında diyalog forumuna ilişkin dolaşan haberlerin ardından BM Libya Özel Temsilciliği, "ulusal diyalog forumunun katılımcıları, yeri ve zamanına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu" açıklamıştı.

Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:06
  1. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsada günün ilk yarısı (1)
    1. Borsada günün ilk yarısı (1)
    2. Bakan Akar uzman erbaşlar için yapılan..
    3. Üvey babasının kafasına bıçak saplayan..
    4. Miniklerden Özel Harekat ve Çevik..
    5. 7 terörist Habur Sınır Kapısı'na gelip..
    6. Aydemir: ‘Kudüs, mukaddes davamız’
    7. Göz tansiyonuna neden dikkat edilmeli?
    8. TESKİ Genel Müdürü İçöz Tıp Bayramı’nı..
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. Soylu şok eden gerçeği açıkladı: CHP..
    11. 8. kattan kendini merdiven boşluğuna..
    12. Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
    13. Tramvay ile halk otobüsü çarpıştı
    14. Emniyetten şehit aileleri, gaziler ve..
    15. "Sen Şiir Ol, Ben Türkü’’ gecesi
    16. KAEÜ’siRektörü Vatan Karakaya:
    17. İl Sağlık Müdür Türkoğlu:
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir..
    19. Gaziantep nefes alıyor
    20. Kütahya’da cenaze hizmetleri kursu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!