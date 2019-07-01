Şelaleye düşen genç aranıyor Kayseri'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için çıktığı kayalıklardan şelale akıntısına düşen genci arama çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen genci arama çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde dün akıntıya kapılan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Arama çalışmalarına Konya'dan gelen dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ve AFAD ekipleri katılıyor. Timurbuğa'yı bulmak için suyun yönünün değiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Dün ailesiyle birlikte piknik yapmak için Homurlu Şelalesi yakınına gelen Timurbuğa, özçekim yapmak amacıyla kayalıklara çıkmış, dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.

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