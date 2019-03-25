0553 313 94 23

Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şelale yolunda 50 metreyle arayla iki trafik kazası meydana geldi.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:18
Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şelale yolunda 50 metreyle arayla iki trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.


İlk kaza, Manavgat-Şelale yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Manavgat’tan Şelale istikametine giden Halis E.’nin kullandığı 07 LLG 52 plakalı ticari araç, Manavgat Trafo Merkezi önüne geldiğinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından Manavgat Şelale yolunda trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


İkinci kazada ise şelale istikametine giden A.Ö.İ.’nin kullandığı 07 FIL 43 plakalı otomobil, Çayyazı kavşağındaki virajı alamadı ve yoldan çıkarak Manavgat Trafo Merkezi önüne devrildi. Trafo merkezi önünde ters dönerek durabilen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan otomobil sürücüsü A.Ö.İ. ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Vatandaşlar, 50 metre arayla aynı gün 2 yaşanan kazaların, araç sürücülerinin viraja hızlı girmesi nedeniyle yaşandığını savundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçak rotayı karıştırdı! Yanlışlıkla İskoçya'ya gitti
    1. Uçak rotayı karıştırdı! Yanlışlıkla..
    2. HDP'nin Bingöl mitingi
    3. Yazar İlhan Yardımcı’dan Cumhur..
    4. İYİ Partili kadınlar Adapazarı’nda..
    5. Erdoğan Muş'ta konuşuyor... - CANLI
    6. Bismil’deki öğrencilerden yaşlılara..
    7. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin..
    8. Uyuşturucu şüphelileri serbest
    9. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    10. Bir kişiyi bıçakla yaralayan gence..
    11. Spor Toto Türkiye Badminton..
    12. Kaymakam Eroğlu’ndan yaralı askerlere..
    13. Kağıthane’de spor salonunda yangın..
    14. Tarihi binada 38 yıl sonra ders zili..
    15. Antalya’da torbacı operasyonu: 16..
    16. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı son..
    17. Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku
    18. Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek,..
    19. Kitap Fuarı için öğrencilere kumbara..
    20. Ekinci’den anket açıklaması
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır..
    23. Deprem simülasyon tırı Kilis’te
    24. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
    25. Venezuela, S-300 füzesi denedi
    26. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
    27. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
    28. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
    29. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
    30. Üniversiteli gençler down sendromlu..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler