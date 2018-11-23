Selahattin Gürkan kimdir nereli ve kaç yaşında?

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kim olduğu merak ediliyor. 2004 – 2009 yılları arasında belediye başkanlık görevini bağımsız sürdüren Selahattin Gürken, daha sonra AK Parti’ye geçti. 2014 yerel seçimlerde yeniden seçilerek belediye başkanlık görevini üç dönemdir yürütmekte. İsmi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Selahattin Gürkan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Selahattin Gürkan biyografisi

Selahattin Gürkan, 1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lisesi öğrenimini Malatya'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü ile, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunudur. Vatani görevini tamamladıktan sonra 1979-1989 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Daha sonra Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan, 1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 ile 2003 yılları arasında Malatya İŞ- KUR İl Müdürü olarak görev yaptı.

2004-2009 yılları arasında bağımsız kaldı

2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004 – 2009 (bağımsız) ve 2009 – 2013 (Ak Parti) dönemlerinde gerçekleştirdi. Üçüncü dönem Belediye Başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle hali hazırda sürdürmektedir. Ayrıca Gürkan, Tarihi Kentler Birliği, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı görevi ile encümen üyeliği görevini yürütmektedir. 2010 tarihi itibariyle Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik, Spor Klübü Başkanlığı görevlerinde bulunan Gürkan, birçok üniversitede Misafir Öğretim Üyeliği ile birlikte, Yerel Yönetimler, Göç, Sosyal Entegrasyon ve Uyum konuları başta olmak üzere çok sayıda panel ve konferansta konuşmacı olarak yer almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde;

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alınmış böylelikle Battalgazi Belediyesi TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk 5 belediye arasında yer almıştır.

AB, Dünya Bankası, T.C. Kalkınma Bankası (SODES), DOKAB, İller Bankası tarafından sağlanan çok sayıda hibe ve diğer destek projeleri optimal şekilde gerçekleştirilmiştir.

Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan Kültür Envanterleri, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşımıştır. Kültür Bakanlığı ve kültür envanteri hazırlayan illerimizin bu çalışmaları, Battalgazi Belediyesi’nin yapmış olduğu standart ve formatlar örnek alınarak hazırlanmaktadır.

Türkiye’nin 130 konağını kapsayan en uzun sokak sağlıklaştırma çalışması en düşük bütçe ile, geri dönüşüm esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar esnasında, hanelerin içinde günlük yaşama herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır.

Belediyemiz; İçişleri Bakanlığının geliştirmiş olduğu e-belediye projesini kullanan ve geliştirilmesine katkıda bulunan ilk pilot belediyedir.

Selahattin Gürkan’ın bazı ödülleri

Çalışma hayatı içinde farklı konu ve alanlarda pek çok ödül sahibi olan Gürkan’ın, ödüllerinden bazıları şöyledir;

“ Metin Sözen Onur Ödülü” – Tarihi Kentler Birliği (Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması “Çukurpınar Sokak Sağlıklaştırma Projesi, (2011)

Battalgazi Belediyesi altyapı çalışmalarının AB finansmanı ile sağlanması dolayısıyla “Yılın AB Proje Ödülü” - Anadolu Vitrin Dergisi (2006)

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ödülü” Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü (2005)

Malatya’nın 2. Üniversitesine sunulan katkı dolayısıyla İnönü Üniversitesi Tacan Yerleşkesinin Gelişimine Katkılarından Dolayı Plaket” İnönü Üniversitesi (2011)

Battalgazi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Selahattin Gürkan % 62,47

Bağımsız aday Ali Ekinci % 12.73

CHP adayı Kurtar Kaya % 10.83

Malatya Büyükşehir Belediye seçimleri 2014

AK Parti adayı Ahmet Çakır % 61.8

CHPadayı Hakan İnci % 17.8

SP adayı Ahmet Münir Erkal % 9.9