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Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencilerinden örnek davranış

BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) yerleşkesindeki ağaçlara kendi tasarladıkları kuş yuvalarını yerleştirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:05
Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencilerinden örnek davranış

BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) yerleşkesindeki ağaçlara kendi tasarladıkları kuş yuvalarını yerleştirdi.


Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Fuat Karasu ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özgür Kerem eşliğinde, BEÜ ile yapılan işbirliği sonucunda kendi tasarladıkları yaklaşık 20 kuş yuvasını üniversite personellerinin yardımıyla yerleşkedeki ağaçların dallarına yerleştirdi. Toplumda ve öğrenciler arasında hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırlayan öğrenciler, bu projenin hayata geçirilmesinde destek ve emek veren başta öğretmenleri olmak üzere herkese teşekkür etti.


Desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Argunhan’a teşekkür eden Selahattin Eyyubi Ortaokulu Müdürü Fuat Karasu, bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilere canlılara karşı hassas davranmalarının sağlanmasının yanı sıra doğa ve hayvan sevgisini de aşıladıklarını belirtti.



“Bu duyarlılık yaygınlaştırılmalı”


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Necip Yardım ise, başta Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencileri olmak üzere tüm okul çalışanlarına göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, kendilerini tebrik etti. Bu duyarlılığın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yardım, göçmen kuşlarının bakımı ve hastalığı için vakıflar kuran bir medeniyetin torunları olarak böyle bir projenin öğrenciler eliyle gerçekleşmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:05
  1. doğa

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