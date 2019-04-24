Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Demirtaş'ın diğer avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri ile izleyiciler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Demirtaş, 8 Nisan 2011'de, cuma namazının camiler dışında "sivil imamlarca" kıldırılması kapsamında, "sivil itaatsizlik eylemleri"ne çağrıda bulunduğu gerekçesiyle hazırlandığını belirttiği 15 No'lu fezleke ile ilgili savunma yapacağını söyledi.

Bu fezlekenin, gerçekleştirilen eylemden hemen sonra hazırlanmadığını ve 2015'te düzenlenen 7 Haziran seçimlerinden 3 ay sonra oluşturulduğunu savunan Demirtaş, fezlekenin hazırlanışının eylemden 4,5 yıl sonraya tekabül ettiğini ifade etti.

Demirtaş, 6 Ekim 2015'te hazırlanan fezlekenin, 7 Haziran seçimleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra, lehe ve aleyhe bir delil dahi toplanmadan 4,5 yıl önce hazırlanan fezlekenin 6 yıl sonra açılan davada iddianameye taşındığını öne süren Demirtaş, bu yapılanların siyasi bir komplo olduğunu iddia etti.

Yargının da baskı altında kaldığı bir dönemde savcıların harekete geçtiklerini savunan Demirtaş, fezlekeler hazırlanırken hedefin, partisini baskı altında tutma olduğunu ileri sürdü.

Demirtaş, 2011'de partisinin oyunun yüzde 6 iken, oylarının bugün yükseldiğini, şimdi genel seçim olsa alacakları oyun yüzde 15 civarında olacağını savundu.

Selahattin Demirtaş, baskıların hala devam ettiğini iddia etti.

Hakkındaki 2 No'lu fezlekeyle ilgili dosyaya giren bilirkişi raporlarına yönelik bölümüne dair savunma yapan Demirtaş, kendisine atfedilen beş eylem bulunduğunu söyledi.

Suç atfedilen konuların 2011-2012'de yaşanan "Demokratik Toplum Kongresi"nce gerçekleştirilen eylemler olduğunu ifade eden Demirtaş, bu konularla ilgili fezlekenin de 2016'da hazırlandığını söyledi.

Demirtaş, aradan 5,5 yıl geçtikten sonra hazırlanmış bu fezlekenin de "kumpas ve komplo" fezlekesi olduğunu ileri sürdü.

Selahattin Demirtaş, 9 Ekim 2011'de gerçekleştirilmek istenen yürüyüş hakkındaki konuşmaları nedeniyle hazırlanan 19 No'lu fezlekeyle ilgili de savunma yaptı.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.



