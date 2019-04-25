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Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada ara karar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Ankara'da yargılandığı davada ara karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti

25 Nisan 2019 Perşembe 20:16
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada ara karar

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Demirtaş'ın diğer avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri ile izleyiciler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Demirtaş, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde 14 no'lu fezlekeye karşı savunma yaptı.

Bu fezlekenin 18 Mart 2012'de Diyarbakır'da gerçekleştirilmek istenen Nevruz kutlamasıyla alakalı konuşmaya yönelik olduğunu anlatan Demirtaş, fezlekenin olay tarihinden yaklaşık 3,5 yıl sonra düzenlendiğini söyledi.

O dönem, başvurusu yaklaşık bir ay önceden yapılmış olmasına rağmen az bir zaman kala kutlamaların iptal edildiğini, bunu protesto etmek için ilde bir konuşma yaptığını aktaran Demirtaş, burada yasadışı slogan atıldığı ve örgüt bayrağı açıldığı için suçlandığını ileri sürdü.

"Bu fezleke konusu, benim yaptıklarımdan çok yapmadıklarımla ilgilidir." diyen Demirtaş, konuşması sırasında yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalık olduğunu, ne atılan sloganları duyduğunu ne de açılan bayrağı görebildiğini iddia etti.

Demirtaş, "Savcı, benim resmi görevimmiş de ben yerine getirmemişim gibi soruşturma açıyor." diye konuştu.

Halk slogan atarken onları engellemek gibi bir görevi olmadığını ileri süren Demirtaş, aynı şekilde açılan örgüt bayrağına müdahale etmenin de görevi olmadığını savundu.

- Mütalaa ve ara karar

Demirtaş'ın fezlekeye yönelik savunmasının ardından iddia makamı mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve bu suçların katalog suçlardan olduğu, ayrıca savunmasını tamamlamamış olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakere sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 18-19 Haziran'a ertelendi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 20:16
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. HDP
  3. Selahattin Demirtaş
  4. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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