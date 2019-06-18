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Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, terör suçlarından yargılanmasına devam edildi

18 Haziran 2019 Salı 13:22
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasına, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Demirtaş, Mursi'nin mahkemede ölümünü "cinayet" olarak niteledi.

Mursi'nin uzun tutukluluğundan bahseden Demirtaş, kendisinin de haksız yere tutuklandığını ileri sürdü.

Tutuklu yargılanması üzerinden Türkiye'deki yargı süreçlerine ve yargı reformu paketine yönelik eleştirilerini dile getiren Demirtaş, "tahliye olması halinde barış sürecine katkı sunacağı" iddiasında bulundu.

Demirtaş, "İmralı'da yapılan görüşmeler hakkında avukatlardan yapılan açıklamalardan, bunun avukat görüşmesinden öteye geçmeyeceğini anlıyoruz. Fakat biz de bununla bağlıyız." ifadelerini kullandıktan sonra herkesin "ortak barış dili" geliştirebilmesi gerektiğini söyledi.

- "Öcalan'a 'sayın' demek suç değil"

Hakkında hazırlanan ve iddianameyle birleştirilen 12'nci fezlekeye ilişkin savunma yapan Demirtaş, siyasi çerçevede yaptığı konuşmanın kendisine suç olarak yöneltildiğini beyan etti.

Demirtaş, geçmişte kullandığı, "Devlet Diyarbakır'da karakoldan ibarettir. Başka hiçbir temsiliyeti yok. Tek bir seçilmişleri kalmadı. AKP'nin burada siyasi olarak hiçbir karşılığı kalmadı." sözleri hakkında tutanak tutan emniyet mensuplarının, konuşmanın çözümünü tam olarak yapmadığını, bazı sözlerinin seçilerek tutanağa geçirildiğini iddia etti.

Fezlekeye konu konuşmasının tamamını mahkemede okuyan Demirtaş, konuşmasının arkasında durduğunu ve konuşma içeriğinin eleştiri mahiyetinde olduğunu ileri sürdü.

Demirtaş, konuşmasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" diye hitap etmesinin de suç olmadığını savundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

- İstenen cezalar

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirtaş'ın dava dosyasının, güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:22
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. HDP
  3. Selahattin Demirtaş
  4. Terör

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