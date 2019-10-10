Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından Selahattin Demirtaş’ın dağdaki terörist ağabeyi Türkiye’ye tehdit etti

ABD’nin askerlerini çekmemesi için yalvaran terör örgütü PKK sözcüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı Harekatı‘yla karşı karşıya kalınca panikledi.

Örgütü bir arada tutmak için propaganda faaliyetini yükselten terör örgütü liderleri, Türkiye’nin bu harekat sonrası uluslararası alanda sıkışacağını iddia etmeye başladı.

Bu propagandaya son örnek terörden tutuklu eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın Kandil’deki PKK’lı ağabeyi Nurettin Demirtaş’tan geldi.

Örgütün yayın organına bir propaganda makalesi yazan terörist Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Boyundan büyük tehditler savurdu

"Tayyip Erdoğan dışında AKP kurucuları arasında kaç kişi bugün halen AKP içindedir? Abdullah Gül’den Abdullatif Şener’e, Fatma Bostan Ünsal’dan, Hidayet Şefkatli Tuksal’a dek önde gelen tüm kurucu isimler AKP’yi terk etti.

Bu aralar ise bu tek adam partisini terk edenler yeni arayışlar içindedirler. Bir-iki ay içinde yeni bir parti kurmaya hazırlanmışlar.

Bu nedenle tam da bu zamanda Rojava’daki Kürt halkına saldırıyı gündeme getiriyorlar.

Fakat Rojava’ya saldırının sonuçları tahmin ettiklerinden daha ağır olacaktır. Bu saldırıyla Türkiye:

1- Tüm dünya halkları nezdinde faşist işgalcilik tescillenecek ve insanlığın vicdanında mahkum olacaktır.

2- Uluslararası dengeler değişecek ve tarihlerinin en büyük daralmasını yaşayacaklardır.

3- Ekonomik olarak iflas edeceklerdir.

4- Savaş kesinlikle Rojava topraklarıyla sınırlı kalmayacak Türkiye’nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak, baştan başa yangın yerine dönecektir…

Oysa Önder APO’nun çağrısına kulak verilse bunların hiç birine gerek olmadan tüm sorunlar diyalog yoluyla çözülebilecektir. Bu çağrılara rağmen savaş politikasında ısrar eden AKP-MHP’yi düşürmekten başka yol kalmamıştır.

Düşecek, yenileceklerdir fakat Türkiye’yi de kendileriyle birlikte batırmak istiyorlar…

Türkiye’nin kaç parçaya bölüneceğini hesap eden ne çok devlet vardır bir düşünün. Kürt halkının bu konuda bulacağı destek çok fazladır…

Savaş politikaları öyle bir noktaya getirildi ki Kürt halkı, Türkiye ile bağını kesmeye zorlanıyor. Bunun anlamı açıktır, bağlar tümden kesilince Kürt halkı için yeni bir dönem başlamış olacak. Çünkü Türkiye parçalanacak, bölünecek! Rojava’ya saldırmalarının en önemli sonucu budur.”