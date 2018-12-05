Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

İSTANBUL (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bu dosyadan tutuksuz olan sanık Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları ve Demirtaş’ın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Demirtaş, iddianameye karşı söyleyeceklerini asıl mahkeme belirlendikten sonra söyleyeceğini, avukatlarının bu dosyasının başka mahkeme dosyasıyla birleştirilmesi talebinde bulunacağını belirtti.



Sanık Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kendisiyle ilgili kararını hatırlatarak, mahkemenin bütün hususları dikkate alması gerektiğini söyledi.

Muhalefet yapmaktan tutuklu olduğunu öne süren Demirtaş, "Hakkımda bu davada derhal beraat kararı verilmelidir. Avukatım birleştirme talebini belirtecektir. Dosya yanlış açılmıştır. Bu dosya AK Parti Genel Başkanı ile alakalıdır." ifadelerini kullandı.



Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir de dava konusuyla ilgili olarak 3 farklı soruşturmanın başlatıldığını, birinci soruşturmanın başbakana hakaretten Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldığını ve bu davanın "sorumsuzluk" kararıyla düşürüldüğünü, başka bir soruşturmanın da TCK’nın 301. maddesinden başlatıldığını ve müvekkili hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini söyledi.



Mahkemenin derhal beraat kararı vermesi gerektiğini savunan Epözdemir, müvekkilinin Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bu dava konusuyla ilgili yargılandığını, o dava dosyasıyla 7 dosyanın birleştirildiğini anlatarak, bu dosyanın da Mersin’deki davayla birleştirilmesini talep etti.



Katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Abdülsamet Aydın ise "Dosyanın yetkili mahkemesi, bu mahkemedir. Birleştirilme talebin reddedilmesini istiyoruz. Sanığın beyanları alındıktan sonra cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.



Söz verilen sanık Demirtaş da aslında savunma yapmayı çok istediğini dile getirerek, "Yargılamadan kaçtığım düşünülmesin. Mahkemelerde 50’ye yakın davam var. Allah’tan başka kimseden korkum yok. Birleştirme talebimiz yasa gereğidir." diye konuştu.



Mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılarak, bu mahkeme dosyasıyla irtibat olduğu iddia olunduğundan birleştirme talebinde bulunulmasına, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nce bu talebe muvafakat verilmesi durumunda bu hususun değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş’ın 24 Aralık 2015’te Rusya dönüşünde Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi.



İddianamede, Selahattin Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



